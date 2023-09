Qui de Dreyer ou Raman doit-être titulaire face à Genk ? “Il ne sait pas jouer 90 minutes”

Never change a winning team ? Sur base des deux derniers matchs (remportés), on aurait pu croire que Brian Riemer ferait confiance au même onze de base pour le match à Genk. Certes, on pourrait comprendre que Thomas Delaney – auteur d’une excellente montée au jeu contre Charleroi – soit dans l’équipe au détriment de Diawara. Mais il y a un autre Danois qui pourrait être titulaire : Anders Dreyer.