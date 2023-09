Tolu a fait signe au bloc visiteur : “J’ai été insulté par les fans d’Anderlecht”

Tout comme à Adanaspor (il a botté le tir au but décisif), Tolu Arokodare était l’homme du but décisif contre Anderlecht. Après son but, il a salué cyniquement les supporters d’Anderlecht, comme Vanaken avait fait avec ceux de Gand. “Ce n’était pas de la provocation, souriait-il après la rencontre. Il faut savoir que j’ai reçu beaucoup de messages insultants de supporters d’Anderlecht. Et pendant l’échauffement, ils s’en sont aussi pris à moi. Donc, après avoir marqué, j’ai juste été les saluer pour dire : 'Salut, je suis encore là !'”