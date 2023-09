De Condé (Genk) au sujet de l'altercation avec Vertonghen (Anderlecht): "Il ne doit pas me toucher"

Pendant la mi-temps, déjà, le vice-président de Genk, Mathieu Cilissen, avait dit ses vérités à Vertonghen."Tu es un scandale pour le football belge", lui avait-il lancé dans le tunnel des joueurs, pendant que Vertonghen rejoignait le vestiaire.

De Condé dit ses vérités à Vertonghen. ©Eleven DAZN

Après le match, c'est Dimitri de Condé, Head of Football de Genk, qui a attendu Vertonghen pour le remettre à sa place. "Je lui ai dit que je ne comprends pourquoi il a besoin de faire des choses pareilles, vu son âge et son expérience. Il a simulé deux fautes afin que nos joueurs soient exclus. C'est de la tricherie que je déteste. Vertonghen s'est moqué de moi et m'a donné une fameuse poussée. Je n'accepte pas cela. Il ne doit pas me toucher."

Anderlecht a voulu régler le différend avant de reprendre le car en direction de Bruxelles. Vertonghen s'est excusé afin de montrer sa bonne volonté, mais le vice-président Cilissen a refusé d'exprimer des excuses à l'encontre de Vertonghen.

Jan Vertonghen se défend: “Si je perds cette rage de vaincre, j’arrête”

Le capitaine Jan Vertonghen estime qu’il n’a pas manqué de sportivité.

Jan Vertonghen était encore très remonté après le match. En rentrant au vestiaire, le directeur technique de Genk Dimitri De Condé lui a dit ses vérités, ce qui a provoqué une poussée entre les deux hommes. “On dirait que c’est moi le mauvais, disait-il devant les caméras d’Eleven DAZN. Je ne comprends pas pourquoi je reçois cette carte jaune en tout début de match. Je voulais vite jouer ce coup franc, mais le Genkois m’a privé de le faire.”

Vertonghen ne comprend pas qu’on lui reproche un manque de sportivité. “Cela n’a rien à voir avec un manque de sportivité. Mais je ferai toujours tout pour gagner des matchs. C’est ce que j’exige aussi de mes coéquipiers. Si j’en vois un qui ne fait pas tout pour gagner, je ferai tout pour qu’il ait joué son dernier match pour Anderlecht. Je suis un vainqueur, même quand je joue aux cartes. Le jour où je n’ai plus cette rage de vaincre en jouant au football, j’arrête immédiatement.”

Sa faim de victoire n’a pas suffi pour obtenir les trois points. “C’est très douloureux d’encaisser un but à la 97e. L’erreur que nous avons commise ? À 10 contre 11, on aurait plus dû dominer le match, on aurait plus dû avoir le ballon et on aurait dû se créer plus d’occasions. Mais au lieu de ça, Genk a eu des occasions.”