”Le Sporting est une équipe assez cynique avec un faible taux de possession. Quand Bonsu-Baah a été expulsé, les Mauves ont perdu leurs repères. Ils n’ont pas réussi à s’adapter. Riemer, dans son coaching, aurait dû être plus proactif. Il est resté dans un schéma traditionnel, académique. Ses quatre défenseurs ont dû gérer le seul Paintsil. Je pensais qu’il allait profiter de la mi-temps pour, par exemple, aligner Dolberg avec Vazquez. Ça n’aurait peut-être pas apporté le succès, mais pourquoi garder son système en état en supériorité numérique ? Via Amuzu, Anderlecht a marqué un but improbable. Genk a pris un coup au moral.”

2. “Diawara est le fautif pas Sardella.”

”Après cette réussite, les Anderlechtois ont joué avec une prudence contrôlée, se mettant eux-mêmes dans les problèmes contre une équipe qui avait joué 145 minutes en semaine. Laisser filer un match de cette manière est une grave faute professionnelle. Quand Diawara monte, on s’attend à ce qu’ils contrôlent. Or, c’est lui qui commet une double erreur. Munoz anticipe sa passe, passe devant et adresse un centre, improbable lui aussi. Diawara aurait dû commettre la faute. Tout le monde a regardé Sardella alors qu’il mesure près de 20 centimètres de moins que Tolu… Diawara est fautif. Reste que l’égalisation est complètement méritée au vu du déroulement de la rencontre.”

3. “Delaney convaincant, Augustinsson stable.”

”Fredberg a rendu une belle copie. Anderlecht ne doit pas se cacher : avec un tel effectif, le club doit plus viser un top 4 qu’un top 6. Delaney a été très convaincant. Il a amené beaucoup d’expérience, adressé de bons ballons, commis les fautes qu’il fallait… Le noyau a de l’âge désormais. La maturité ne les préserve pas d’un couac comme ce dimanche. Augustinsson a aussi été solide et stable. Il a fermé son couloir sans vraiment éprouver de problèmes dans son dos.”

4. “Un bon bilan comptable mais la production…”

”Après ce premier chapitre de la saison, les Mauves ont été efficaces, sans produire un jeu époustouflant. Mais il n’y a qu’une chose qui compte : les points. Dans l’absolu, celui obtenu à Genk est bon. Mais quand les Anderlechtois vont revoir le match et les circonstances dans lesquelles ils ont laissé filer le succès…”