Raman a reçu des offre de Courtrai et Saint-Trond mais devrait rester à Anderlecht

Brian Riemer et Jesper Fredberg ont décidé d'écarter Benito Raman pour le déplacement à Genk et lui ont fait comprendre qu'il devait s'en aller. Le joueur peut compter sur l'intérêt de clubs étrangers mais souhaite rester en Belgique. Courtrai et Saint-Trond lui ont fait des offres. Celle du premier est la plus intéressante. Le joueur n'a pas encore pris de décision finale mais devrait logiquement prester sa dernière année de contrat à Anderlecht.