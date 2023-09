Les Mauves sont prêts à offrir un contrat de quatre ans au joueur assorti d’un des plus beaux salaires du vestiaire. On est toutefois loin de ce que touche un Jan Vertonghen et encore plus de ce que Hazard perçoit actuellement à Dortmund. Pour le convaincre de signer, Fredberg joue sur la durée du contrat et sur de grosses primes liées à ses performances personnelles et collectives. Le dossier coince encore. Le clan Hazard souhaite un effort supplémentaire.

Dortmund demande trop d’argent

Anderlecht aimerait également baisser le prix de l’indemnité réclamée par Dortmund. Considérant qu’il ne reste qu’un an de contrat au joueur et qu’il est sur une voie de garage, la direction bruxelloise veut faire drastiquement baisser le prix du joueur. Dortmund réclame quatre à cinq millions pour Thorgan Hazard.