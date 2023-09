Après la Coupe du monde, Sakina Ouzraoui Diki retrouve la Ligue des champions avec le RSCA : “La Coupe du monde l’a montré : rien n’est impossible !”

À lire aussi

Une semaine de vacances en famille plus tard, histoire de recharger les batteries après autant de voyages, et un retour aux entraînements l’ont un peu fait retomber les pieds sur terre même si, en évoquant ce Mondial, ses yeux continuent toujours de pétiller.

Sakina Ouzraoui Diki a affronté les meilleures joueuses du monde dont ici les Françaises. ©AFP or licensors

Parmi les meilleures dribbleuses

”C’est clair que je vivais un rêve et je continue toujours à le vivre, s’enthousiasme-t-elle. Mais il a fallu se reconcentrer car d’autres échéances sont vite arrivées. Je n’oublie pas ce que j’ai vécu. C’est une expérience incroyable, inoubliable et exceptionnelle car peu nous voyaient réussir à ce point mais je dois tout mettre de côté pour réussir avec Anderlecht.”

Réussir avec les Mauves, cela veut dire décrocher le doublé Coupe-championnat en fin de saison, mais aussi faire mieux en WCL que le premier tour de la saison passée. Avec un groupe sur papier plus relevé, les Bruxelloises espèrent aussi compter sur l’expérience Coupe du monde de Saki, laquelle s’est particulièrement distinguée avec un statut de titulaire, un assist sur le but qualificatif pour les 8es (éliminant l’Allemagne) et une place parmi les meilleures dribbleuses du tournoi (sixième).

”Sur ce fameux but contre la Colombie, c’était au départ un penalty (NdlR : tir de Chabbak détourné par la gardienne) mais avant, Elodie Nakkach me prévient : ‘Attention, Sakina, il n’est pas marqué ! Sois prête !’ Alors, j’étais au taquet, au plus proche de la ligne. J’étais tellement prête et rapide qu’il a fallu le VAR pour valider le but. Après, j’aurais pu tenter ma chance sur le ballon relâché, mais dans une telle situation, il valait mieux assurer en remettant, se souvient-elle. Dire que j’étais surprise de commencer les matchs, ce serait mentir car j’ai vraiment travaillé pour être prête. Mais tout s’est fait étape par étape. Après un stage contre la Bosnie et la Roumanie où je n’ai pas connu une bonne période, j’ai avancé objectif par objectif. D’abord, la présélection, puis les 23 et ensuite, les 11. C’était juste incroyable !”

Ce qualificatif, elle espère pouvoir le ressortir dans quelques semaines après avoir qualifié le RSCA Women pour la phase de poules de la WCL (il faudra passer deux tours). Un challenge compliqué mais qu’elle entend relever.

Des stades plus petits

”On doit y aller pas par pas et travailler pour réussir mais la Coupe du monde l’a montré : rien n’est impossible ! Qui aurait cru que le Maroc se qualifierait pour les huitièmes de finale ? Encore moins après le 6-0 contre l’Allemagne.”

La claque contre l'Allemagne n'est pas restée trop longtemps dans les esprits du Maroc. ©AFP or licensors

Une lourde défaite qui avait, elle le reconnaît, assommé pas mal le groupe. “À ce moment-là, je ne voulais plus parler de football. C’était un choc total. Mais le plus incroyable est qu’on a réussi à se relever de cette défaite, de ce cauchemar. Ça a donné encore plus de valeur à notre tournoi. On est restées la tête haute, on en est fières.”

Sakina Ouzraoui Diki a le regard tourné vers Katowice pour le premier tour de la WCL. ©Bernard Demoulin

Mercredi, les Mauves évolueront au stade communal de Katowice, une enceinte qui peut accueillir 6 000 personnes. Un stade plus modeste que ce qu’elle a connu en Australie et en Nouvelle-Zélande mais qui ressemble plus à ce qu’elle foule en Belgique. “C’est vrai que contre l’Allemagne, on a frôlé les 30 000 spectateurs, sourit-elle. Mais il ne faut pas dénigrer les stades en Belgique car ils sont beaux aussi. Et puis, moi, je viens des petits stades. Chacun a son ambiance.”

Née à Barcelone mais arrivée en Belgique à 11 ans, la joueuse de 22 ans a apprécié le sacre espagnol, lequel suit la domination du Barça en WCL. Un adversaire qu’elle se verrait bien affronter. “Mais le plus tard possible dans la compétition, rigole celle qui ne se projette pas trop loin dans sa carrière. Anderlecht peut être un tremplin vers l’Europe mais pourquoi ne pas mener le Sporting vers le top de l’Europe ? Je n’oublie pas non plus que ce sont les Mauves qui m’ont lancée en Super League, qui m’ont fait découvrir la Ligue des champions à 16 ans. Ça compte. Mais d’abord, il faut passer l’écueil Katowice et voir match après match. Il n’y a que comme ça qu’on pourra rencontrer les grandes équipes d’Europe !”