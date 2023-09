Après sa victoire face à Katowice, le RSCA affrontera Brann samedi pour rejoindre le 2e tour de la WCL

Friedli n’a d’ailleurs eu que trois situations délicates à gérer dont sa floche à la 27e alors qu’elle était sortie de son rectangle pour annihiler un contre polonais. Une soirée tranquille donc pour le staff qui a d’ailleurs sorti la capitaine De Neve à la pause. On espère qu’il s’agit surtout d’une mesure de précaution pour une défenseuse qui sort d’une demi-saison ratée suite à une déchirure au ligament du genou et non pour un nouveau souci, elle qui accumule les blessures chaque saison.

Les sextuples championnes de Belgique n’ont donc pas reçu énormément de résistance et avaient très vite pris le chemin de Seweryn par le but de Vatafu d’une belle frappe enroulée en pleine lucarne. On regrettera juste le manque d’efficacité en deuxième période.

Samedi, en finale de leur groupe, elles affronteront les Norvégiennes de Brann qui ont aussi empilé les buts contre les Bulgares de Lokomotiv Stara Zagora (5-0). Brann, ce sera un tout autre calibre.

Anderlecht : Friedli ; Schenk, De Neve (46e Meersman), Vanwynsberghe, Deloose, De Caigny, Vatafu (80e Zang Bikoula), Wijnants (68e Ouzraoui), Jacobs, Buabadi (61e Thornton), Delabre (68e Matavkova).

Katowice : Seweryn ; Hajduk, Olszewska, Tkaczyk (77e Lizon), Turkiewciz, Wlodarczyk, Misztal (46e Nieciag), Slowinska, Jaszek, Bednarz (64e Konkol), Brzeczek (64e Grzegorczyk).

Arbitre : Ms. Saribekyan (Arm).

Les buts : 17e Vatafu (1-0), 36e Buabadi (2-0), 39e De Caigny (3-0), 45e Jacobs (4-0), 90e+1 Ouzraoui (5-0).