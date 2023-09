Kenny Saief, renvoyé par Anderlecht, s’est relancé en Azerbaïdjan : “Le mauvais terrain va vous embêter”

Kenny Saief (29 ans) se marre en nous racontant l’ambiance dans le camp azéri. Joueur du Neftchi Baku, l’ex-Israélo-Américain de Gand (de 2014 à 2018) et d’Anderlecht (de janvier 2019 à mai 2019) est le seul étranger connu de la Premyer Liqa, la D1 en Azerbaïdjan.

Le but était de boire un verre au Parc Maritime de Baku, un boulevard touristique qui s’étend le long d’une baie orientée au sud de la mer Caspienne. Sauf que le nouvel entraîneur du Neftchi, actuellement 3e au classement mais éliminé par le Besiktas en préliminaires de la Conference League (1-3 et 2-1), en a décidé autrement. Il a organisé un mini-stage pour ses non-internationaux à Qabala, une ville à trois heures de route de la capitale, où Anderlecht s’était qualifié en Europa League en 2016. Assisté par quelques coéquipiers azéris, Saief a pris son temps pour nous répondre par téléphone.

Kenny, Baku a un magnifique stade olympique de 70 000 places qui a accueilli quatre matchs de l’Euro 2021, mais le match contre la Belgique se joue dans la petite Dalga Arena.

”C’est bizarre. Je joue ici depuis plus d’un an, mais je n’avais jamais entendu parler de ce stade. (Il s’informe auprès de ses coéquipiers) Visiblement, c’est le stade d’un néo-promu en D1. Ils veulent créer une meilleure ambiance en remplissant les 6 000 places. Mais mes coéquipiers disent que le terrain est en mauvais état. Cela va vous embêter. Vos joueurs ont l’habitude de jouer sur des billards.”

Doit-on craindre un public hostile ou même raciste ?

”Raciste, non. Je n’ai pas encore eu vent d’incidents de ce genre. Hostile, légèrement. Le public fait du bruit – les matchs européens et internationaux attirent du monde au stade, les matchs du championnat local pas –, mais ce n’est pas la Turquie.”

Et la température ?

”Il fait chaud pour le moment. Il fait plus ou moins 30 degrés et le match se joue l’après-midi. Mais généralement, il y a une petite brise qui vient de la mer. Il ne fait pas asphyxiant (NdlR : samedi, la température baisserait de quelques degrés).”

Que faut-il penser de l’équipe nationale, qui n’est que 121e au classement Fifa et qui a 1 sur 9 dans la poule, après un 1-1 contre l’Estonie ?

”Il n’y a pas photo entre l’Azerbaïdjan et la Belgique. Il y a une grande différence de niveau. Mais je peux vous dire qu’ils sont enthousiastes à l’idée de jouer contre la Belgique. C’est un honneur pour eux d’accueillir vos stars. Ils vont se donner à fond. Demandez à 100 personnes qui va gagner, ils diront tous que ce sera la Belgique. Mais dans le football, il faut toujours être prudent.”

Lors des préliminaires pour l’Euro 2021, l’Azerbaïdjan avait réalisé un 1 sur 24, mais ce point avait été obtenu contre la Croatie de Modric (1-1).

"C’est ce que je veux dire. Il y a quelques bons joueurs en équipe nationale, mais je connais surtout le capitaine Emin Mahmudov, qui joue dans mon équipe. Six internationaux jouent à l’étranger, dont un en Suisse et un en Turquie. Mais je ne vais pas vous mentir : je ne les connais pas bien.”

Il y a peu de grands noms étrangers dans la Premier League azérie.

”Il y a quelques Brésiliens, notamment à Qarabag, qui s’est qualifié pour les poules de l’Europa League. Mais c’est vrai que le championnat est considéré comme peu sexy. Moi, j’étais en fin de contrat et on m’a proposé un projet sportif intéressant. J’ai dit à ma femme : 'On tente le coup.' Et je dois dire qu’ils font de gros efforts pour booster le football, notamment en ayant accueilli des matchs de l’Euro 2021. Je crois que dans quelques années, des grands noms voudront venir jouer ici. Moi, je me sens bien ici. L’Azerbaïdjan est un pays musulman, mais on mène une vie comme en Belgique. Ils sont très ouverts d’esprit.”

La Russie est un pays voisin, Téhéran et même Bagdad ne sont pas si loin que cela. Vous sentez-vous en sécurité ?

”Absolument. La police patrouille 24 heures sur 24 dans les rues, même la mafia n’est pas présente ici. Et entre coéquipiers, on n’aborde pas le thème 'guerre en Ukraine' ou quoi que ce soit.”

Reparlons foot alors. Les Azéris vous ont demandé des conseils pour arrêter les Belges ?

”Je leur ai dit que Doku est impossible à arrêter (rires). J’ai joué avec lui à Anderlecht, quand il avait 16 ans. Il était déjà phénoménal. J’ai aussi joué contre Trossard quand il était à OHL et puis à Genk. Alexis (Saelemaekers) est blessé ? Dommage. Et Matz Sels, mon gardien à Gand, sera sur le banc ? J’ai passé six ans de ma vie en Belgique. Votre pays me manque. Je suis encore amoureux de Gand.”

Si vous devez choisir un match sur les 131 que vous avez joués pour Gand…

”C’est impossible d’en citer un seul. Il y a eu tellement de moments forts. Le titre en 2015, la Ligue des champions la saison suivante, l’élimination de Tottenham en Europa League, la Supercoupe. J’ai gardé beaucoup d’amis de cette période. Le meilleur ? Mili. Milicevic, qui était notre T2. Mais je n’aurais pas dû citer son nom, parce qu’il y en a tellement que j’oublie.”

Vous avez gardé moins d’amis à Anderlecht.

”Vous vous trompez. Oli (Deschacht), la légende, est resté un pote. Je suis resté en contact avec Adrien (Trebel). Avec Andy (Najar) aussi, mais c’est compliqué de se parler, vu le décalage horaire avec les USA.”

Comment évaluez-vous cette période noire à Anderlecht ? Herman Van Holsbeeck avait dépensé 3,7 millions pour vous lors de son dernier mercato.

”C’est une page noire dans ma carrière. Au début, tout avait pourtant bien commencé. J’étais titulaire et on a longtemps cru au titre. Mais la deuxième saison, cela s’est compliqué quand Hein Vanhaezebrouck a été viré. Puis, j’ai été freiné par des blessures. Et le club était instable. Tous les deux jours, il y avait un changement.”

Quand Kompany est arrivé, c’était la fin pour vous. Votre profil ne lui convenait pas et vous avez dû vous entraîner individuellement.

”Au début, j’avais l’impression de faire partie du groupe. Kompany me disait les choses en face. Mais à cause de mes blessures, je n’ai pas su me montrer afin de saisir une chance. C’était une période très dure. Surtout à partir du moment où ils ont décidé que je devais partir. Mais mon respect envers la personne Vincent Kompany reste intact.”

Vous avez marqué un but et donné quatre assists en 34 matchs pour Anderlecht.

”Ce but, je m’en souviens. C’était contre Beveren (2-2). Et mon plus bel assist était à Hanni, lors du fameux 3-3 à Sclessin. Je regrette de ne pas avoir pu rendre plus à Anderlecht. Mais je ne suis pas rancunier. Je souhaite au Sporting de revenir au sommet.”

Vous avez été loué par Anderlecht à Cincinnati, à Gdansk et à Ashdod, en Israël.

”Ce sont surtout les deux saisons à Gdansk en Pologne qui ont été très dures. C’était en plein Covid. Je n’ai pas su voir ma famille pendant deux ans. Ici, à Baku, j’ai l’impression d’avoir relancé ma carrière.”

Espérez-vous redevenir international américain ?

”Bien sûr. Ce serait un rêve. Mon dernier match, c’était Angleterre – USA (3-0) devant un Wembley comble, quand j’étais encore à Anderlecht. Bien sûr que je crois que le coach fédéral suit aussi mes prestations en Azerbaïdjan. Mais l’équipe nationale est si forte en ce moment que ce ne sera pas évident de récupérer ma place dans la sélection, qui est jeune et talentueuse.”

Allez, une question digne d’un quiz pour terminer, Kenny. Pour qui êtes-vous monté au jeu à Wembley ?

”Cela date d’il y a cinq ans. Aucune idée.”

Le fils de George Weah.

”Timothy ! Correct ! Je lui parle encore de temps en temps. C’est un de ces jeunes gars qui sont vraiment bons. Il n’aurait pas été transféré à la Juventus sinon. S’il est aussi bon que son papa ? Pour cela, il faudra qu’il gagne le Ballon d’or comme son père (rires).”