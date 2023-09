Voici le salaire pour lequel Schmeichel a signé à Anderlecht

Ceux qui pensent que le gardien danois Kasper Schmeichel (36 ans) a signé à Anderlecht pour l’argent se trompent. De bonne source, nous avons appris qu’il ne touchera que 250 000 euros brut par an. D’où l’opportunité que le CEO Jesper Fredberg n’a pas pu refuser. Après avoir gagné le titre avec Leicester, Schmeichel avait un salaire de 6,5 millions par an, soit 26 fois plus. Et à Nice, il touchait encore 2,1 millions.