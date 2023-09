Les Norvégiennes ont en effet été bien plus solides, organisées et surtout percutantes. En monopolisant le ballon, elles ont pu dérouleur jeu et prendre rapidement les devants sur un ballon qui traine sur un coup franc et sur lequel Friedli est moins prompte qu’Eikeland à se jeter. Malheureusement pour les Anderlechtoises qui tentaient de sortir le nez à la fenêtre, un contre rapide de Crammer, suite à un coup franc anderlechtois, avait fait le plus dur pour les Norvégiennes avant le repos.

En deuxième période, les Mauves ont été plus entreprenantes et ont pu jouer plus haut mais ni Vatafu (sur un lob), ni Delabre, ni Matavkova (déviation de la tête) n’ont pu cadrer et ont manqué de réussite.

Prenant des risques en jouant à trois derrière, les Mauves se sont exposées à des contres et des offensives efficaces comme sur le troisième but norvégien avec Eikeland qui a reçu en retrait après un débordement flanc droit.

C’est la troisième saison d’affilée que le RSCA Women loupe la marche vers le 2e tour. Que ne verra pas non plus Arsenal. Le club londonien et sa bande de championnes d’Europe et vice-championnes du monde ont été éliminées, dans la voie de la Ligue, par le Paris FC aux tirs au but.

Le tirage au sort du 2e tour est effectué vendredi 15 septembre.