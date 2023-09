Brann, ce sera bien plus difficile que Katowice pour le RSCA Women en Ligue des Champions

En face, l’équipe de l’Anglais Martin Peter Ho, ancien assitant à Manchester United ou à Everton, a aussi réalisé un joli score en demi-finale face aux Bulgares de Zagora. Brann a surtout une expérience légèrement plus fournie sur la scène européenne que les championnes de Belgique. Rien que la saison dernière, elles ont été éliminées juste avant la phase de poule, par le club suédois de Rosengard.

Connu sous le nom de Sandviken auparavant, le club a évolué à la fin de la saison 2022 où il s’est rattaché au club de Brann, prenant sa dénomination. Après son tout premier titre national en Toppserien en 2021 (sous le nom Sandviken qui avait remporté la Coupe en 1995), Brann a fait mieux en 2022 en réalisant le doublé Coupe-Championnat devant des clubs plus réputés comme Valerenga ou encore Rosenborg.

Le championnat norvégien est déjà bien avancé. Après 19 matchs, Brann n’est que quatrième et a donc déjà un rythme plus soutenu qu’Anderlecht, qui n’a, en Super League, disputé que deux rencontres. En Pologne, le staff s’est déplacé avec deux joueuses qui ont disputé le Mondial : la gardienne Mikalsen et la défenseuse Bratberg Lund mais il pourra aussi compter sur l’attaquante Maria Brochmann (30 ans), auteure d’un triplé en demi-finale du groupe mercredi.

Mais les Mauves ont montré une force offensive plus collective avec cinq buteuses différentes même si au niveau des assists, Buabadi a fait la différence.