Michael Verschueren évoque la mort de son papa, il y a exactement un an : “On l’a enterré avec un maillot d’Anderlecht”

Père et fils Verschueren en 2018, quand le club venait d'être racheté par Marc Coucke. ©BELGA

Michael sourit quand il voit les petites pancartes sur le bureau où il nous reçoit. “Si le club veut utiliser le bureau de papa pour un musée, je suis d’accord. Tout comme l’armoire avec 100 trophées qui lui ont été offerts par les plus grands clubs d’Europe, comme le Real et la Juve, qui se trouve dans sa maison à Grimbergen. Son ex-bras droit Robert De Pot avait contacté ces clubs en 2003, quand il avait dû quitter son poste de manager.”

Son décès : “Il vivait encore à 6 heures”

”Les derniers mois de sa vie ne furent pas agréables : il y a eu la mort de ma maman au mois de mai, puis sa fracture au genou après un accident de voiture. Le lundi avant sa mort, on lui avait dit que son genou n’était pas assez rétabli pour entamer sa rééducation. Il n’avait plus de perspectives et cela lui a fait perdre le moral. Il devenait fou dans sa maison de retraite, lui qui avait visité tous les coins du monde, était confiné à son lit et à sa chaise roulante. La semaine précédant son décès, il vous avait accordé une dernière interview. Est-ce que le timing était une coïncidence ? Je me pose la question. Je ne sais pas s’il avait la mort en tête. Il vous avait dit, avec une voix rauque, qu’il sentait que la fin se rapprochait. Il était encore lucide – il savait encore citer de A à Z l’équipe d’Anderlecht de 1983 – mais ce n’était plus le Michel qu’on connaissait. Il ne regardait d’ailleurs plus les matchs d’Anderlecht à la télé. Le mercredi 14 septembre, le personnel du home est venu le voir dans son lit à 6 heures du matin. Tout allait bien, il vivait encore. À 9 heures, il était décédé. Il n’a donc pas souffert. Je signerai pour avoir une mort comme la sienne.”

Michel et la mort : “1 000 faire-part de décès dans une boîte à chaussures”

”Même si sa mort est venue à un moment inattendu, j’ai pu lui dire adieu. Jamais, je n’avais autant parlé avec lui que lors de toutes ces semaines au home. Même s’il a longtemps eu l’ambition de vivre jusqu’à 100 ans – ce qui aurait été possible sans sa fracture au genou –, il n’avait pas peur de la mort. Il a enterré des centaines d’amis et des anciens joueurs qui étaient plus jeunes que lui. À la maison, il y a une boîte à chaussures qui doit contenir 1 000 faire-part de décès. Cela me fait quelque chose de venir dans ce bureau, mais j’ai su accepter sa mort. Il avait 91 ans, c’est un bel âge. Il a mené la vie qu’il voulait, même s’il a peut-être trop fait pour le football. Il n’avait pas d’autre hobby. Il aurait dû passer plus de temps de qualité. Quand le club a été vendu et que le restaurant Saint-Guidon, son autre passion, a disparu, il est tombé dans un trou noir. À la fin, il ne suivait même plus le cyclisme. Seuls le foot et Anderlecht comptaient. On l’a d’ailleurs enterré avec un maillot d’Anderlecht – un ancien, avec le G sur la poitrine. Sa tombe est à côté de celle de maman. De temps en temps, quand je passe à Grimbergen, je vais au cimetière.”

Roger Vanden Stock, suivi par son épouse Kiki, aux funérailles de Michel Verschueren. ©BELGA

Les funérailles : “Rummenigge aurait voulu venir”

”Vu que sa mort fut assez inattendue, on n’a pas préparé ses funérailles ensemble. Mais je crois qu’il aurait été satisfait du résultat. Il n’y a pas plus fort que Jan Mulder comme orateur. Et Michael van Praag, l’ancien président de l’Ajax, a déclaré que mon papa était comme un père pour lui aussi. Il a signifié beaucoup pour le football européen. Et beaucoup de clubs – dont l’Ajax et Feyenoord – sont venus au Parc Astrid pour visiter les loges. C’était une nouveauté en Europe, une invention que mon papa avait copiée des États-Unis. Quelques mois après son décès, le légendaire Karl-Heinz Rummenigge du Bayern Munich m’a demandé comment allait papa. Quand je lui ai appris la mauvaise nouvelle, il regrettait de ne pas être venu aux obsèques. S’il y a une présence qui m’a surpris, c’est celle de la sœur de Juan Lozano. Papa a toujours trouvé que Lozano était le meilleur joueur de l’histoire du club. C’est d’ailleurs ce qu’il m’a dit peu avant sa mort quand je lui ai posé quelques questions de ce genre (Il montre les vidéos sur son téléphone). Je ne sais pas si et quand je dois les publier. En tout cas, les centaines de messages par WhatsApp et dans le registre de condoléances déposé au club ont fait chaud au cœur. Tout le monde aimait papa. Quand il pouvait aider, il le faisait.”

Ses vêtements : “Il avait 50 costumes et 100 chemises”

”Mon père attachait beaucoup d’importance à la façon dont il s’habillait. C’est Constant Vanden Stock qui lui avait transmis cette obsession. Anderlecht était synonyme d’étiquette et de protocole. Il fallait donc porter un costume, une chemise et une cravate. Même quand j’avais 40 ans, il s’énervait quand je ne portais pas de cravate. Lui, il avait 50 costumes et 100 chemises. Il s’est encore acheté quelques costumes il y a trois ans. Le midi, il changeait de chemise quand il avait trop transpiré. J’ai regardé dans sa garde-robe : les costumes ne sont pas de ma taille : je suis plus grand et plus mince… Je ne pourrai pas les porter.”

Les anecdotes (1) “J’étais un Boskamp-boy du RWDM”

”Je n’oublierai jamais le jour où papa a signé à Anderlecht (en 1980). Moi, j’étais un petit gamin qui jouait au RWDM. J’étais radicalement contre son transfert à Anderlecht. J’étais un Boskamp-boy. J’ai dit à Constant : 'Tu peux faire avec mon père ce que tu veux, mais moi, je n’irai jamais à Anderlecht.' Sauf que deux ans plus tard, j’étais un joueur d’Anderlecht. J’allais aussi voir les matchs de l’équipe première. Quand ils gagnaient, papa m’autorisait à traîner dans et autour du stade tant que je voulais. Quand ils perdaient, il fallait être dans la voiture endéans les cinq minutes après la fin du match. Il en voulait à tout le monde. Et le lendemain, il annulait à coup sûr l’activité que ma maman avait prévu de faire avec lui.”

Les anecdotes (2) “Il m’a laissé deux semaines en Roumanie”

”Pendant mon discours dans l’église à l’occasion de ses funérailles, j’ai brièvement raconté l’anecdote de mon séjour en Roumanie. La voici en entier. J’avais de très mauvais points lors de ma première année à l’université. En septembre 1990, j’avais accompagné Anderlecht à un match européen en Roumanie, à Petrolul Ploiesti (0-2, 2 fois Nilis) pour aider nos cuisiniers. Au moment du retour, mon papa est venu me trouver avec comme message : ‘Tu restes ici pour apprendre ce que c’est la vie.’ J’ai dû travailler pendant deux semaines dans cet hôtel, mais sans la nourriture de qualité qui était prévue pour les joueurs d’Anderlecht. De retour à Zaventem, j’ai dû monter dans une camionnette d’Anderlecht. J’ai ensuite été convoqué dans le bureau de mon papa, qui était accompagné par Constant Vanden Stock. Constant a dit : J’ai une solution, tu peux venir travailler chez moi à la brasserie Belle-Vue.’ Papa a laissé un blanc et a ensuite dit : ‘Ou est-ce que je lui donnerais encore une dernière occasion pour étudier comme il faut ?’ J’ai pris les choses au sérieux et j’ai obtenu mon diplôme.”

Michael le directeur sportif : “Kompany joueur-entraîneur ? Il n’était pas pour”

”Bien sûr que papa m’a donné son avis pendant la période où j’étais directeur sportif d’Anderlecht (entre novembre 2018 et mars 2020). Il a souvent juré et pris son téléphone pour me dire : 'Mon fils, il faut faire ceci ou cela.’ Il n’était pas favorable à la construction avec le rôle de joueur-entraîneur pour Kompany. ‘Fais attention avec ça !’, disait-il. Moi, je maintiens qu’on a fait le bon choix en faisant venir Vincent, même si on n’a pas bien organisé les choses au début. Mais les intentions étaient bonnes. Et de toute façon, c’était soit dans cette structure-là, soit sans Kompany… Mon papa aurait aimé assister au 35e titre d’Anderlecht quand Marc Coucke est arrivé. Les choses ne se sont pas passées comme il l’avait prévu, et papa en a souffert. Notre contact avec les Vanden Stock ? Je suis né le même jour que Roger et Kiki, à savoir le 13 août. On a pris l’habitude de s’appeler, ce jour-là. C’est ce qu’on a fait le mois passé…”