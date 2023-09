Le père de Marco Kana explique le prêt de son fils à Courtrai : “Le but a toujours été qu’il parte”

Pourquoi voulait-il quitter Anderlecht ?

La réflexion grandissait depuis un moment dans l’esprit de Marco Kana. Une blessure l’a empêché de jouer autant qu’il le souhaitait début d’année 2023 et il n’a jamais pu rentrer dans les plans de son entraîneur. Brian Riemer avait pourtant toujours un mot positif à son égard. “C’est un joueur fantastique”, a-t-il lancé en conférence de presse en évoquant son absence.

“Un discours de façade, coupe Guéry Kana. La nouvelle direction devait sauver son image car pas mal de joueurs de l’académie commencent à quitter le club. Notre but a toujours été qu’il parte pour jouer et grandir. ”

La préparation a donné une première indication au clan Kana. “Il n’a pas commencé le premier match amical de l’équipe (NdlR : il est entré en deuxième mi-temps à Audenarde). C’était déjà clair qu’on ne comptait pas sur lui. Même si on ne lui a jamais dit clairement.”

Plus le mercato avançait, plus le besoin de s’en aller se faisait urgent. “Marco a toujours travaillé comme il le devait, il a fait le travail sur le terrain en sortie de banc (NdlR : trois montées au jeu et 53 minutes de jeu). Mais quand tu vois Anderlecht acheter des joueurs de 30 ans avec de l’expérience pour le milieu de terrain, tu te poses vraiment des questions. Et qu’on n’aille pas dire que ces transferts n’étaient pas prévus de longue date. Le projet pour Marco était beaucoup trop flou et les signaux étaient trop négatifs.”

Pourquoi Courtrai ?

Kana a choisi Courtrai. Une première expérience loin de chez lui. Il vivra d’ailleurs pour la première fois seul en appartement. “Un passage obligatoire mais difficile pour la famille, sourit le père du joueur. Il grandit et on ne va certainement pas le retenir.”

Courtrai a tout d’un possible piège. Les Kerels sont derniers du classement et le club est dans une période d’instabilité. Mais le clan Kana est certain de son choix. “Le discours du coach (NdlR : Edward Still) l’a poussé à signer. Il a pris en grande partie sa décision après sa discussion avec lui. Il lui a expliqué comment il compte l’utiliser et pourquoi il a besoin de lui. ”

Selon le père Kana, le milieu défensif aura un rôle clé dans sa nouvelle équipe. “Still compte lui donner des responsabilités. Dans le vestiaire mais aussi sur le terrain où il devra avoir un gros impact sur le jeu et être une pièce centrale.”

Avait-il d’autres options ?

L’été a été long pour Marco Kana. Il voyait de la concurrence arriver mais sans pour autant recevoir de bon de sortie. “On aurait préféré qu’Anderlecht nous dise clairement s’il était transférable ou non car beaucoup de clubs ont montré de l’intérêt mais ont été bloqués par le manque de clarté d’Anderlecht. Des clubs belges mais aussi anglais, allemands et même danois se sont renseignés.”

En Belgique, Westerlo a été très insistant. “Marco n’a pas souhaité rejoindre Westerlo. Le club était prêt à offrir davantage mais il a bloqué les transactions car il préférait une autre destination. C’est sa décision.”

En fin de mercato, d’autres clubs sont venus le sonder. “Et il a choisi de rester en Belgique pour avoir cet avantage de connaître la compétition. ”

Le but est-il de revenir à Anderlecht ?

Anderlecht l’a prêté à Courtrai sans option d’achat. Le discours officiel est celui-ci : le RSCA croit encore en son joueur. “Ils espèrent surtout gagner encore de l’argent avec un transfert s’il fait une bonne saison (NdlR : il est sous contrat jusqu’en 2026)”, répond son père.

Kana espère devenir une valeur sûre de Pro League cette saison et être libre de son choix de club la saison prochaine. “Il n’oublie pas plus de dix ans de formation à Anderlecht comme ça. Il aura toujours une attache avec Anderlecht et aura envie d’y réussir. Il voudra un club qui le fait jouer.”