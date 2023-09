Dupé jouera à Courtrai, Thorgan Hazard espère voir Eden dans les tribunes à Anderlecht : “Et Jan ? Il m’a appelé… pour jouer aux cartes”

Thorgan a fait de grosses concessions au niveau financier. Il avait 5 millions en Allemagne et il ne touche plus que 1,8 million par an à Anderlecht. “Je n’ai jamais fait de choix pour l’argent. Et je savais qu’on gagne beaucoup moins en Belgique qu’en Allemagne. Je suis venu pour le défi sportif. Je veux aider ce club à retrouver sa place au sommet.”

Thorgan espère que son frère Eden viendra de temps en temps voir un match. “Il n’est jamais venu me voir à Mönchengladbach, ni à Dortmund, ni au PSV. J’espère que je le verrai à Anderlecht. Il aura peut-être beaucoup de temps. Et Jan Vertonghen ? Oui, il m’a appelé pour me convaincre de signer. Mais c’était plus parce qu’il lui manquait quelqu’un pour jouer aux cartes. (Rires)”

Dans la série 'Mauve', Thorgan a dit à Eden qu’il devait venir jouer à l’Union. “Dans la famille, on aime rigoler. Pour éviter tout malentendu, il n’en est rien. Avec Kylian au RWDM et moi à Anderlecht, on serait à trois sur Bruxelles. Mes parents deviendraient fous : ils ne sauraient pas à quel match ils devraient assister.”

À cette même conférence de presse, Brian Riemer a dévoilé qui sera le gardien à Courtrai, ce dimanche. “Ce sera Maxime Dupé, dit Riemer. Schmeichel vient d’arriver cette semaine. Puis, ce sera le meilleur des deux qui sera numéro 1. Il faut de la concurrence à tous les postes, y compris au but. Je ne vais pas faire de tournante : je vais choisir un titulaire. Mais ce n’est pas dit qu’il va jouer tous les matchs. Cela peut changer en fonction de ses prestations.”