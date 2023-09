La 3e fois est la bonne pour Thorgan Hazard à Anderlecht : “Petits, Eden et moi avons réussi un test au Sporting”

La fameuse photo sur le toit du stade. ©RSCA Studio

”Ils m’ont fait un peu peur sur le toit”

Cette histoire, elle a commencé mercredi passé, quand Thorgan a signé son contrat de trois ans. Pour marquer le coup, Anderlecht lui a proposé de monter sur le toit du stade, où les photos de présentation ont été prises. Thorgan : “J’avais quand même un peu le vertige. (Rires) Ils m’ont fait un peu peur en me disant que c’était la première fois qu’ils faisaient ça. Je n’étais donc pas trop à mon aise.”

Cette dernière journée du mercato a été très chaotique. “D’un point de vue familial, cela aurait été plus facile de rester en Allemagne, vu que mes filles allaient à l’école là. J’ai reçu des propositions à l’étranger, mais ce n’était pas dans ma tête de partir loin. Toute la famille est contente qu’on soit de retour en Belgique. Dortmund, c’était un peu loin pour aller voir des matchs.”

”Eden à l’Union, je ne crois pas que ça se fera”

Autre coup de pub réussi de la part d’Anderlecht : le coup de fil entre Thorgan et Eden, diffusé dans la série ‘Mauve’.“T’as pas envie d’aller jouer à l’Union, ? Comme ça, on est tous les trois à Bruxelles”, lance Thorgan à Eden. La réponse de l’ex-Madrilène : “Franchement, pour le fun ce serait bien. Mais je n’ai pas envie. Cela dit, je signerai à l’Union juste pour une semaine, pour quand il y a le match contre Anderlecht. Et la deuxième semaine quand il y a le match contre le RWDM (de Kylian).” Thorgan : “Et après, t’arrêtes ?” Eden : “Oui, bien sûr.”

Thorgan sourit quand on lui rappelle cette scène. “Vous savez comment on est, on rigole dans la famille. Si Eden signe à l’Union, papa et maman deviendraient complètement fous. Ils devraient aller voir nos matchs toutes les semaines et ils ne sauraient pas qui supporter. (Après un silence :) Par contre, Eden et l’Union, je ne pense pas que ça se fera. (Rires)”

”J’espère qu’Eden viendra enfin me voir”

En parlant d’Eden, peut-on s’attendre à le voir dans les tribunes d’Anderlecht une de ces semaines ? Thorgan : “J’espère qu’il va venir. Il n’est pas venu à Mönchengladbach, il n’est pas venu à Dortmund et il n’est pas venu à Eindhoven. On essaie de le pousser, mais Eden, c’est Eden. Là, peut-être qu’il aura beaucoup de temps, donc j’espère le voir.” Notez que Thorgan a failli confirmer qu’Eden arrête sa carrière, mais il a vite glissé le mot peut-être' dans sa phrase.

Et qu’est-ce qu’Eden a trouvé d’Anderlecht comme nouveau club de son frère ? Thorgan : “Il a juste dit que c’est à Bruxelles qu’il fallait être parce que Kylian est déjà ici.”

”On était venu au Fan Day quand j’étais petit”

Saviez-vous d’ailleurs que non seulement Eden, mais aussi Thorgan aurait pu signer à Anderlecht à un très jeune âge ? “Eden et moi avons fait un test ici et on a réussi. On devait venir tous les deux, mais finalement, mes parents ont choisi d’aller en France avec nous (Eden à Lille, Thorgan à Lens). À cette époque, la France avait de meilleurs centres de formation que la Belgique. Maintenant, la Belgique et surtout Anderlecht sortent aussi d’excellents jeunes.”

Autre secret dévoilé par Thorgan : la famille Hazard a toujours eu une certaine sympathie pour Anderlecht. “Quand j’étais petit, c’était le club qui était au top en Belgique. C’était la référence. Donc nous sommes venus une fois ou deux à un Fan Day. On était impressionné par Anderlecht et par ses joueurs. Mais on n’était pas vraiment fan d’un club en particulier en Belgique.”

Thorgan en duel avec Jovanovic lors du fameux match pour le titre en 2013. ©Photo News

”J’ai repensé au titre raté en 2013”

Plus récemment, Thorgan a failli signer à Anderlecht en 2013, mais l’affaire a capoté en dernière minute. Thorgan est resté à Zulte Waregem. “Je voulais venir ici mais ça ne s’est pas fait pour certaines raisons. Je n’ai pas regretté mon choix, parce que nous avons fait une bonne saison avec Zulte Waregem.”

En effet, en 2013, Zulte avait terminé deuxième. Le coup franc dévié de Biglia (1-1) avait coûté le titre à l’équipe de Dury. Thorgan : “C’est la première chose que j’ai dite quand je suis rentré dans le stade d’Anderlecht la semaine passée. Et les gens d’Anderlecht n’ont pas hésité à me le rappeler. (Rires). C’est à la fois un mauvais souvenir mais aussi un bon. On avait fait une formidable saison et on avait quand même fait la fête.”

2013 était aussi l’année de son meilleur match en D1, aussi contre Anderlecht : 4-3 en septembre, avec un but et trois assists. Thorgan : “Je m’en souviens. C’était un terrible match. J’avais donné un assist à Berrier tout à la fin.”

Et 2013 était l’année de son Soulier d’Or. Est-il prêt à en gagner un second ? “Laissez-moi d’abord jouer des matchs, puis on verra. Le Soulier d’Or n’est pas un objectif à court terme, mais peut-être à long terme.”

”Je ne me sentais plus aimé à Dortmund”

En effet, l’état de forme de Thorgan est un point d’interrogation. “J’espère atteindre le plus vite possible mon meilleur niveau. C’est vrai que je n’ai pas énormément joué, ces dernières saisons. Et quand je jouais, ce n’était pas vraiment à ma position. Je servais plus de couteau suisse, comme on dit dans le jargon.”

L’amour entre Thorgan et Dortmund s’est quelque peu refroidi. “La première année, j’ai tout joué parce que j’avais été transféré (pour 25 millions) par un directeur sportif qui me voulait et il y avait un entraîneur (Lucien Favre) que j’avais eu au Borussia Mönchengladbach. Quand le club a changé de coach et de directeur sportif, ils ont pris d’autres joueurs et ils avaient d’autres idées. C’est pour cela que j’avais été prêté au PSV : je voulais du temps de jeu. Mais là, j’ai eu un peu de malchance avec mes blessures et d’autres joueurs, comme Xavi Simons, ont joué de façon grandiose à mon poste. Il faisait la différence tous les weekends. Je n’ai donc jamais parlé avec le PSV de prolonger mon contrat.”

Lors des dernières semaines du mercato, Thorgan a clairement compris le message de Dortmund. “Ils m’ont fait savoir que je n’allais plus jouer. Je ne me sentais plus aimé. Il fallait que je parte. Quand Anderlecht s’est manifesté à deux semaines de la fin du mercato, je n’avais pas songé à un retour en Belgique. Mais quand ma situation à Dortmund a changé, j’ai changé d’avis.”

”Jan me voulait pour jouer aux cartes”

Plusieurs arguments l’ont poussé vers Anderlecht. “J’aurai un rôle qui me convient mieux. Cela me fera du bien de rejouer à mon poste (dans la pocket ou comme ailier) plutôt que d’être un dépanneur. Anderlecht a montré beaucoup d’intérêt et j’ai reçu beaucoup de messages de supporters. Je me sentais voulu. Le projet de remettre Anderlecht au top m’a aussi donné envie. Plus le fait que je connais plusieurs des nouveaux joueurs.”

Et la présence de Jan Vertonghen, qui a si souvent été son partenaire sur le flanc gauche en équipe nationale ? “Oui, Jan m’a appelé. Mais juste parce qu’il avait besoin d’un joueur pour jouer aux cartes.”

”Je n’ai pas signé ici pour les Diables”

En parlant de l’équipe nationale, Thorgan n’a pas encore été rappelé par Domenico Tedesco. Sous Roberto Martinez, il était une certitude. Je n’ai pas vraiment pensé aux Diables en signant à Anderlecht. Si je livre de bonnes prestations et que l’équipe tourne bien, on verra. Ce sera la décision du coach.

Il y a déjà eu un contact avec Tedesco. “Quand j’étais un peu blessé au PSV, il m’a appelé pour m’expliquer que je ne serais pas repris. La discussion qu’on a eue reste entre nous. Avec Tedesco, le système de jeu a changé. Il fait ses choix et c’est vrai que j’ai moins joué en club ces dernières années. Et en équipe nationale, il y a d’autres joueurs qui sont bons. Donc pas de problème pour moi.”

”J’espère avoir la réussite d’Alderweireld”

Et quid de la pression qu’il aura sur les épaules ? “J’ai beaucoup plus d’expérience qu’il y a dix ans. J’espère rapidement être au top physiquement et montrer chaque weekend de quoi je suis capable. J’espère avoir la même réussite que Toby Alderweireld dans sa première saison à l’Antwerp, mais il faudra être bon et même très bon. J’ai vu les deux derniers matchs d’Anderlecht. Il y avait du positif. Et avec les nouvelles recrues, il y a beaucoup plus d’expérience qu’au début de la saison ou que les années précédentes. J’espère que ce mix va prendre.”