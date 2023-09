La semaine prochaine, le Danois pourrait être au but contre le Club Bruges. Riemer : “Je vais faire un choix sur base de leurs performances et sur base de la tactique. Il y aura de la concurrence entre les deux et c’est parfait ainsi. J’ai deux excellents gardiens qui ont des qualités différentes et un caractère différent. Je ne vais pas faire de tournante. Je vais choisir un numéro 1, mais cela ne veut pas dire qu’il va jouer les 30 matchs. La hiérarchie peut changer dans le courant de la saison.”

Avec Thorgan Hazard, Riemer veut davantage avoir le ballon. “Thorgan est calme au ballon, on pourra mieux construire avec lui. Il joue bien entre les lignes. Je le vois comme un ailier qui vient vers l’axe mais il peut aussi venir de l’entrejeu.”

Jusqu’à présent, Anderlecht laissait le ballon à l’adversaire. Riemer relativise : “N’oubliez pas qu’on a joué à l’Union et contre l’Antwerp, le top 3 de la saison passée. Et à Saint-Trond, on a joué une demi-heure à dix. À Genk, on avait plus le ballon qu'eux (52,7%) parce qu'ils étaient à dix.” La possession n’est pas une obsession pour Riemer. “Ce n’est pas mon ambition d’avoir plus le ballon que l’adversaire. Je préfère un 50-50 de possession, tout en ayant plus d’occasions et en jouant un jeu direct.”

Riemer sait que la pression sur ses épaules sera immense, vu les 12 transferts rentrants. “Le titre ? Le premier objectif reste le top 6. Et dans les playoffs, on pourrait revoir nos ambitions à la hausse. Mais il est clair que je suis très content du mercato. D’autres clubs en Europe ont subi une métamorphose en transférant trois ou quatre joueurs. Nous avons 12 renforts… On a les fondations pour commencer à construire. On veut ramener Anderlecht là où le club mérite d’être.”