Flips ou Leoni, qui sera la victime de Thorgan ? Les compos probables de Courtrai - Anderlecht : (DIRECT, 16H00)

Et donc, la victime s’appellera Flips ou Leoni. Aucun des deux ne mérite de devoir laisser sa place. Flips a joué son moins bon match à Genk, mais il est le plus créatif de tous les Anderlechtois. Leoni, lui, est la révélation de ce début de saison.

Riemer a déjà annoncé que Dupé sera au but. Cela pourrait être sa dernière titularisation avant que Schmeichel ne devienne numéro 1. Il va jouer avec une sacré pression sur ses épaules.

À noter aussi qu’Augustinsson est blessé. N’Diaye va donc jouer. Le Suédois sera prêt pour Anderlecht – Bruges.

Côté courtraisien, on est surtout curieux de voir Marco Kana à l’oeuvre. Kana vient d’être prêté par Anderlecht. Il est monté au jeu à OHL et sera sans doute titulaire face à ses anciennes couleurs. On peut s’attendre à plusieurs changements dans l’équipe de Courtrai, lanterne rouge du classement.