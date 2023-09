Anderlecht: le parquet requiert un match de suspension contre Zeno Debast

A 1-1, Anderlecht s'est mis en difficulté dimanche à la 56e minute à la suite d'une mauvaise passe du gardien Dupé. Courtrai a pu intercepter le ballon, Kadri a servi Avenatti devant un but ouvert. Debast a tout de même réussi à repousser le ballon hors de son but, mais il l'a payé d'un bristol rouge et d'un penalty, qui a tout de même été transformé par Avenatti.

Le parquet fédéral a constaté que Debast a clairement empêché un but par son action et a requis un match de suspension. En outre, il demande une amende de 1000 euros. Si Debast et Anderlecht ne sont pas d'accord, l'affaire sera portée devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel.