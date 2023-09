Des gaffes et des dégâts à Anderlecht : “Je ne punis pas un joueur pour une erreur mais…”

Les Anderlechtois ont multiplié les gaffes. Deux ont été punies. D’abord un duel perdu nonchalamment par Sardella devant le rapide De Neve. Riemer n’a même pas essayé de partager les torts. “Les autres défenseurs n’auraient-ils pas pu rattraper ça ? Non, on doit jouer haut. On doit juste prendre les bonnes décisions.”

À lire aussi

Puis c’est Dupé qui s’est troué. Une passe au pied totalement loupée devant le pressing courtraisien. Debast a tenté de rattraper le coup mais, pensant peut-être qu’Anderlecht n’avait pas assez de gardiens, avec la main. Ce qui était un pari audacieux avant est devenu un réflexe stupide à l’ère du VAR. Il faudra remplacer le Diable suspendu pour le Topper dimanche au Lotto Park.

Ce ne sera pas le seul tracas de Riemer cette semaine. Le voilà déjà avec un problème de gardiens sur les bras. On pensait qu’Anderlecht allait gagner plus de points grâce à son mercato, voilà qu’on se dit qu’il en a perdu deux chez le dernier à cause de ses achats estivaux. En tout cas avec celui du gardien Schmeichel.

Schmeichel blessé et incertain pour Bruges

Dupé, irréprochable depuis le début du championnat, a commis sa première erreur pour son premier match avec le fantôme de Kasper au-dessus de lui. Et on ne peut pas s’empêcher d’y voir un lien. Riemer a dribblé la question. “Je suis dans le football depuis longtemps et il y a toujours de la compétition dans les grands clubs. Et donc plus de pression. Il faut l’accepter. Je ne dis pas ça pour Maxime en particulier, c’est valable pour tout le monde. La concurrence doit nous pousser vers le meilleur niveau.”

Tous les gardiens vous le diront : ce constat est rarement valable chez les portiers, où on préfère le confort d’une hiérarchie. Riemer devra vite trancher. Sans doute pas encore dans le Topper, Schmeichel, assis en tribune d’honneur à côté de Jesper Fredberg à Courtrai, s’est occasionné une petite fracture des côtes samedi à l’entraînement. Des examens doivent encore préciser l’indisponibilité. “Mais ce n’est pas grave. Il y a peut-être une chance qu’il soit prêt pour Bruges”, ajoute Riemer. On pourrait y déceler une forme d’impatience de voir son compatriote à l’œuvre alors qu’il souffre quand même d’une fracture.

guillement "Dans les grands clubs, il y a de la pression et de la concurrence. Il faut l'accepter, pas seulement Maxime."

Ce sont en tout cas d’autres Danois qui ont permis au Sporting de rester invaincu depuis presque deux mois en égalisant deux fois. D’abord Dolberg d’une frappe tendue et déviée puis Dreyer avec une jolie demi-volée dans l’ultime minute, quand Courtrai était aussi à dix après le second avertissement du malheureux Kana. Il n’était monté sur la pelouse qu’à l’entrée des arrêts de jeu, lui qui n’avait jamais été remplaçant depuis son premier match au RSCA. Comme un symbole de la concurrence énorme qui s’est installée.

Dimanche, Dreyer a fait quelque chose d’intéressant pour la première fois depuis quelques semaines, Dupé a gaffé pour la première fois. Des conséquences diverses de cette compétition interne. “Je ne suis pas du genre à punir un joueur pour une erreur. Mais chaque semaine, je cherche juste le meilleur onze à aligner, d’un point de vue tactique.” Insuffisant pour croire que les gaffes de Courtrai ne pèseront pas.