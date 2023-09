Dupé réagit comme un vrai pro: "Je suis responsable des points perdus"

Devant les caméras de DAZN, Dupé était visiblement touché par les événements. “Je suis responsable sur ce but.” Et quand il a reçu une question concernant Schmeichel : “Je préfère ne pas parler de ce sujet.”

Rentré au vestiaire, Dupé s’est pris un savon de la part de Riemer. Néanmoins, il a accepté de parler (avec une voix légèrement tremblante) aux journalistes présents dans la zone mixte. “Mon erreur ? On essaie de construire depuis le début de la saison. Mais il ne faut pas faire n’importe quoi. Il faut trouver le juste équilibre et ne pas être stupide. J’ai le sentiment d’avoir fait perdre deux points à l’équipe. Je remercie mes coéquipiers d’avoir sauvé un point. Et je suis désolé pour Zeno Debast, qui va louper le prochain match.”

”Je ne suis pas parti directement vers le bus avec la tête dans la capuche. J’ai des… (Il évite de prononcer le mot 'cojones'). Je les porte, il n’y a pas de problème. Je ne me cache pas.”

L’arrivée de Schmeichel, dont tout le monde pense qu’il deviendra le numéro 1 quand il sera fit – a clairement eu un énorme impact sur le moral de Dupé. Sans la signature du monument danois, on ne peut pas s’imaginer que le Français aurait commis cette erreur – sa première de la saison.