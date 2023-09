Tine De Caigny est revenue à Anderlecht après deux saisons à Hoffenheim : “Je veux retrouver du plaisir sur le terrain”

Son retour en Belgique

Quitter le championnat allemand pour la Super League peut s’apparenter à un pas en arrière. Pourtant, Tine De Caigny le voit autrement.

À lire aussi

”Il y a une différence de niveau entre les deux compétitions, c’est certain, mais je suis contente de revenir en Belgique. Je n’ai pas reçu beaucoup de temps de jeu à Hoffenheim, surtout lors de la deuxième saison. Petit à petit, je sentais que je commençais à perdre le rythme mais aussi le plaisir de jouer.'

À Anderlecht, elle est considérée comme une valeur sûre, comme c’était le cas lors de son premier passage dans la capitale. Positionnée juste devant la défense centrale, elle constitue la première rampe de lancement du jeu anderlechtois. “Mon principal objectif est de retrouver des minutes de jeu chaque week-end et de m’amuser à nouveau sur le terrain. Et jusqu’ici, je ne regrette pas ma décision.”

D’autant que ce déménagement dans la capitale lui offre la possibilité de jouer dans la même équipe que sa compagne, Laura Deloose. “Je me suis rapprochée de ma famille, mes amis et de Laura. C’est vrai que c’est chouette comme situation mais la raison principale de mon retour reste mon envie de retrouver du temps de jeu.”

Son début de saison

Anderlecht réalise un début de campagne en demi-teinte. Sur la scène nationale, le champion a concédé sa première défaite, samedi, sur la pelouse du Standard (2-1) et pointe à trois longueurs de la première place. Une situation paradoxale tant les Bruxelloises dominent le jeu.

”Mais nous éprouvons des difficultés devant le but adverse. À Sclessin, nous méritions au minimum un point mais les circonstances n’ont pas tourné en notre faveur : l’arbitre n’a pas vu que l’attaquante liégeoise avait ouvert le score en s’aidant… des deux bras !”

En Europe, Tine De Caigny et ses équipières ne sont pas parvenues à passer le dernier tour préliminaire, éliminées par la costaude équipe de Brann. “Notre premier objectif était d’atteindre les groupes de la Ligue des Championnes. C’est raté. Tout le monde a vu que Brann avait beaucoup de qualités et que nous n’avions pas hérité du meilleur tirage au sort. Malheureusement, Anderlecht n’est pas verni à ce niveau, nous tirons toujours la meilleure équipe possible. C’est dommage car nous avions le niveau pour cette compétition. Maintenant, il faut se concentrer sur la Coupe de Belgique et le championnat.”

Le niveau de la Super League

Internationale, Tine De Caigny a également disputé les plus grandes compétitions à la suite de ses passages à Valeranga et Hoffenheim. Elle est donc bien placée pour juger l’évolution de la compétition belge, elle qui l’a quitté lors du mercato estival 2021.

”En deux ans, la compétition a évolué. Et de façon positive, bien entendu ! Auparavant, nous gagnions nos matches assez facilement. Le niveau entre toutes les équipes s’est resserré. On sent que tous les clubs ont grandi. Je le remarque également à Anderlecht, où tout est plus professionnel.”

La milieu de terrain étaie ses propos : “Je le ressens notamment à la façon dont nous nous entraînons. Il y a davantage de séances et elles sont plus intenses. Les matches sont également plus physiques, il faut être à 100 % pour prendre les trois points.”

L’équipe nationale

Vendredi, les Red Flames entameront leur parcours en Ligue des Nations. Le mois de septembre leur réserve deux rencontres pour le moins intéressantes avec la réception des Pays-Bas et un voyage en Ecosse. “Notre ambition dans ce groupe est de prendre un maximum de points, affirme l’internationale aux 87 capes. Je pense que nous avons vécu une bonne préparation en juillet, malgré une défaite aux Pays-Bas (5-0). Nous avons pu tirer des leçons de cette rencontre qui nous serviront pour la suite. Prendre un point face aux Bataves serait déjà une belle opération, mais nous jouerons pour gagner en Ecosse.”