Anderlecht: la défense va devenir une question centrale

Le directeur sportif Jasper Fredberg a bien cherché et il l’a régulièrement expliqué lors de ses interviews de bilan du marché, aucun joueur n’a répondu par l’affirmative au projet proposé, à savoir : être numéro deux dans la hiérarchie, derrière Jan Vertonghen et Zeno Debast.

Les deux Diables rouges sont les seuls défenseurs centraux naturels dans le groupe mauve. Mais une saison est longue et une suspension ou une blessure peut toujours bousculer les plans. Le mercato hivernal sera important à gérer sur ce point précis. Comment faire d’ici là ? Interrogé sur les solutions de remplacement qui manquent en défense centrale, Fredberg avait répondu : “On a quelques joueurs qui savent dépanner.”

Un premier cas d’école aurait pu être proposé à Brian Riemer, ce dimanche contre le Club Bruges. Exclu à la suite d’une faute de main pour empêcher un but à Courtrai, Debast ne sera finalement pas suspendu contre les Blauw en Zwart; il a écopé d’un sursis. S’il avait dû manquer le match de dimanche, il aurait probablement été remplacé par Killian Sardella, qui avait fini la rencontre aux côtés de Vertonghen au stade des Éperons d’or.

L’arrière droit connaît le poste pour y avoir évolué à seize reprises comme titulaire ou en cours de match, sous les ordres de Vincent Kompany puis de Felice Mazzù et déjà Brian Riemer, la saison passée. Son manque de taille (1 m 77) pourrait être une faiblesse mais il doit être capable de la compenser par son placement et sa vitesse. Avec le patron Vertonghen à ses côtés, il peut aussi compter sur une aide intéressante. Il est capable d’évoluer sur le côté gauche de la défense centrale; c’est à retenir en cas d’absence du capitaine.

Plus généralement, qui sont les autres joueurs, en plus de Sardella, susceptibles de prendre place en défense centrale ?

Louis Patris a déjà joué en défense centrale à OH Louvain.

Patris l’a déjà fait à Louvain

Louis Patris a été recruté comme arrière droit mais il a joué en défense centrale avec OHL. C’était plus souvent dans une défense à trois mais il lui est arrivé de jouer dans l’axe d’une défense à quatre. Le Namurois doit d’abord se trouver des repères au poste d’arrière droit dans une nouvelle équipe avant d’envisager aller plus loin. Et alors que Sardella le devance comme arrière droit titulaire puis défenseur central remplaçant.

Augustinsson a dépanné à gauche… en sélection

Ludwig Augustinsson est un arrière de gauche de formation et il passe le plus clair de son temps sur le côté. Mais il lui est arrivé de se recentrer… avec la sélection de Suède. À cinq reprises, il a fini un match au poste de défenseur central. En cas d’absence de Vertonghen, Killian Sardella pourrait être la première option. Mais Augustinsson a-t-il le profil pour débuter ?

Delaney et Diawara, faute de mieux

Il n’est pas impossible qu’un médian dépanne en défense centrale. C’est de cette manière qu’Axel Witsel a débuté sa reconversion à l’Atletico de Madrid. Thomas Delaney et Amadou Diawara ne sont a priori pas appelés à jouer en défense centrale. Mais ils y ont déjà évolué par le passé. Delaney à trois reprises avec le Borussia Dortmund (2) et le Werder Brême (1) ; Diawara avec Anderlecht, déjà, la saison passée, pour finir le huitième de finale de Coupe contre Genk.

Lissens, le seul “vrai” central, et quelques jeunes

Lucas Lissens a disputé six rencontres avec Anderlecht mais ses deux dernières titularisations remontent à février 2021. Le jeune défenseur central (22 ans), plus habitué des Futures, a été formé en défense centrale mais il n’a jamais franchi le cap pour s’installer pour de bon. Pourrait-il convaincre Riemer ? Il ne joue pas avec les Futures, en ce moment, alors que d’autres jeunes se montrent, à l’image d’Amando Lapage (dix-huit ans), le petit-fils de Paul Van Himst, et Ismaël Baouf (dix-sept ans). L’évolution d’un autre jeune talentueux, Nunzio Engwanda (quinze ans) est également suivie de près.