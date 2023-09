Geert De Vlieger était le Dupé d’Anderlecht en 1998 : “Dites à Maxime qu’il peut partir cet hiver”

Peter Schmeichel (qui a terminé sa carrière à Manchester City) avec son fils Kasper à 15 ans. ©BELGA

”Schmeichel, un maniaque à City à 17 ans”

Peu de gens en Belgique connaissent aussi bien Schmeichel que De Vlieger (51 ans). “Il avait 17 ans quand je suis arrivé à Manchester City en tant que numéro 2, derrière David James. Il brûlait d’envie de conquérir le monde. Il était déjà maniaque. Il commençait les entraînements avant les autres et il était encore sur le terrain quand les autres rentraient chez eux. Et le midi, il disait toujours oui aux attaquants qui voulaient faire des exercices de finition. Il a été récompensé : il est non seulement parvenu à jouer quelques matchs à City à ses 20 ans, mais il a surtout réalisé une formidable carrière en équipe nationale et à Leicester, avec le titre comme apothéose. Il est parvenu à ne plus être considéré comme 'le fils de Peter', ce qui est un exploit, vu la carrière de son papa.”

”Incompréhensible qu’Anderlecht l’ait pris”

Malgré son admiration pour Schmeichel, De Vlieger ne comprend pas son transfert à Anderlecht. “C’est incompréhensible. On connaît tous les lacunes d’Anderlecht, mais est-ce qu’il y avait un problème au but ? Je ne le pense pas. Riemer et Fredberg parlent d’une opportunité (NdlR : Schmeichel ne gagne que 250 000 euros par an), mais c’est un terme qui est trop facilement utilisé. Entre-temps, ils ont créé un chaos alors que la paix régnait. C’est une situation qui bouffe de l’énergie, qui attire toute l’attention et qui va à coup sûr exploser. Tu risques d’avoir trois gardiens mécontents : Schmeichel qui veut jouer le plus vite possible, Dupé qui sait que son sort est scellé malgré ses bonnes prestations et Coosemans qui venait de resigner pour quatre saisons en tant que numéro 2. Riemer dit que chaque poste doit être doublé ? C’était le cas. Coosemans était suffisant, vu qu’Anderlecht ne joue pas la Coupe d’Europe. Le numéro 1 peut jouer tous les matchs avec un programme si light.

guillement La pression sur Schmeichel sera énorme. On attendra de lui qu'il arrête tous les ballons.

Riemer dit aussi qu’il faut savoir gérer la pression ? C’est une explication souvent utilisée par des entraîneurs, mais il doit surtout veiller à ce que ses joueurs viennent au coup d’envoi dans les meilleures conditions possibles. Ce ne sera pas évident. Même pour Kasper. La pression sur ses épaules sera énorme. On attendra de Kasper qu’il va arrêter tous les ballons. Dès qu’il va encaisser un but, on dira qu’il n’est plus le Schmeichel qui a remporté le titre avec Leicester en 2016. Et n’oublions pas qu’il a perdu le match de la concurrence (face au Polonais Marcin Bulka) à Nice.”

Debast se fait exclure après la bourde de Dupé.

”L’erreur de Dupé ? 50 % la faute de Riemer”

De Vlieger défend Dupé quand on évoque son erreur à Courtrai. “J’ai vu un arrêt de classe mondiale de Dupé en première mi-temps, mais vu la situation avec Schmeichel, on ne parle que de sa mauvaise passe qui mène au penalty. Alors que Riemer est tout aussi coupable que lui, parce qu’il veut que son gardien construise de derrière. Souvent, croyez-moi, des gardiens ont envie de balancer un long ballon, mais ils n’osent pas, parce qu’ils doivent suivre les consignes. Quand ils commettent une telle erreur, je trouve que la responsabilité est partagée. Si j’ai un conseil à lui donner pour le match contre Bruges, si Schmeichel n’est pas encore fit ? Joue ton match, tu n’as rien à perdre. Tu mènes une lutte que tu ne peux quand même pas gagner. Tu sais qu’une de ces quatre, on va trouver une explication pour te mettre sur le banc : soit une erreur, soit un manque de confiance. Essaie surtout de ne pas craquer mentalement. Ce ne sera pas évident de jouer de façon décontractée.”

”Soyez francs et honnêtes avec Dupé”

L’ex-gardien des Diables a aussi un conseil pour la direction du club. “Au fond, Anderlecht aurait dû être clair dès le début et communiquer : 'Schmeichel vient, donc il sera notre numéro 1.' Si Kasper est une si belle opportunité, tu ne le mets pas sur le banc. Tu sais qu’il veut se préparer pour un grand tournoi en juin, à savoir l’Euro, donc tu ne vas pas lui mettre des bâtons dans les roues. Mais ne tourne pas autour du pot. Tout le monde sait que Schmeichel va jouer. Il me semble logique que Dupé parte pendant le mercato d’hiver. Ne le retiens donc pas. Anderlecht a créé cette situation problématique de façon maladroite, c’est au club de la résoudre. Dis à Maxime : 'Donne-toi à fond tant que tu peux jouer, on va te vendre en janvier.' Ou : 'Schmeichel ne reste qu’un an, on va te prêter six mois et tu redeviendras numéro 1 la saison prochaine.' Mais sois clair.”

Une autre critique à l’égard du club est le fait d’avoir mis Schmeichel à côté du président Vandenhaute dans la tribune à Courtrai. De Vlieger est mitigé. “Cela aurait été bizarre de le mettre ailleurs, vu la connexion danoise au Sporting. Mais c’est vrai que pour Dupé, cela ne doit pas avoir été agréable. Quand on vient d’encaisser un si bête but et qu’on voit ensuite Schmeichel papoter avec Vandenhaute, tu te dis qu’ils parlent de toi.”

De Vlieger après une victoire contre le Standard. Il ne s'attendait pas à ce que De Wilde revienne. ©Photo News

”Leekens voulait que De Wilde joue”

De Vlieger est donc bien placé pour prendre position dans le dossier Dupé-Schmeichel, vu qu’il lui est arrivé la même chose en 1998. Avec dans le rôle du Schmeichel actuel Filip De Wilde. “J’ai été écarté parce que De Wilde était sur une voie de garage au Sporting Lisbonne. En vue du Mondial de 1998, le coach fédéral Georges Leekens et Anderlecht ont cherché une solution et Filip est revenu à Anderlecht. Tout comme Dupé, je savais ce qui m’attendait : De Wilde redeviendrait numéro 1.”

guillement À Alost, j'avais joué en me disant: 'Allez vous faire f...: je ne joue pas pour Anderlecht mais pour moi-même.

Ce 21 mars 1998, jour de Gand – Anderlecht (1-1), De Vlieger avait déclaré qu’il se sentait arnaqué par Anderlecht. “Je venais de resigner pour quatre ans après de longues négociations.” Michel Verschueren parlait, lui aussi, d’une opportunité qu’il ne pouvait pas laisser passer. Avant ce match à Gand, il avait donné des explications à De Vlieger. De Vlieger, aujourd’hui : “Je ne me souviens plus de cet entretien, donc je n’ai pas vraiment écouté le regretté Mister Michel. Fredberg peut dire à Dupé ce qu’il veut, Maxime n’est pas con non plus.” À Gand, Milojevic avait joué et De Vlieger était sur le banc. Mais la semaine suivante, à Alost, Milo était blessé et De Wilde n’était pas encore prêt. De Vlieger était titulaire et De Wilde était sur le banc. “Je me souviens avoir fait un gros match (victoire 2-3). J'avais joué en me disant : ‘Vous me jetez à la poubelle, mais maintenant je dois vous dépanner… Allez vous faire f… : je joue pour moi-même, pas pour vous.’ Il fallait que je me montre à d’autres clubs.'”

De Vlieger aux côtés de Stassin, Scifo et Verstraeten sur le banc d'Anderlecht en 1999. ©Photo News

”J’avais signé à Bruges mais Verschueren a dit non”

De Vlieger n’a pas baissé les bras. “Initialement, j’ai été prêté à Harelbeke, où j’ai fait une terrible saison. C’est ainsi que je suis devenu Diable rouge, parce que Filip n’avait pas été très bon à la Coupe du monde. Et la saison suivante, j’avais signé pour 5 ans à Bruges. Le président de la Fédération Michel D’Hooghe avait réuni Michel Verschueren et Antoine Vanhove, les managers d’Anderlecht et de Bruges, pour trouver un accord par rapport au prix de transfert. Sandy Martens aurait été impliqué dans le deal, il viendrait à Anderlecht. Un accord oral avait été trouvé, mais Verschueren avait quand même encore augmenté mon prix. Vanhove en avait marre et avait pris Philippe Vande Walle. Moi, j’ai dû commencer la saison 1999-2000 avec Anderlecht et j’ai joué, parce que De Wilde était blessé. Et même si je râlais sur Verschueren d’avoir fait capoter mon transfert, j’ai fait de bons matchs avec mon numéro 15. Anthuenis voulait que je reste. Mais après l’élimination en Coupe contre Ingelmunster, De Wilde est revenu au but et j’ai été prêté à Willem II.”

”Cech et Navas ont dû partir pour Courtois”

En 2008, De Vlieger s’est quand même retrouvé à Bruges, en tant que numéro 2, derrière Stijn Stijnen. “Finalement, j’ai encore joué beaucoup de matchs au Club (25). Mais selon moi, c’est le meilleur système : il faut une hiérarchie claire. Une lutte entre deux gardiens titulaires, cela ne fonctionne pas souvent. Quand Courtois est parti à Chelsea, le club a compris qu’il fallait faire un choix, et Cech est parti. Courtois et Navas au Real Madrid, ça ne marchait pas non plus. Je suis curieux de voir ce que ça va donner à Arsenal. Ramsdale était bon la saison passée, mais Arteta a voulu un deuxième numéro 1, Raya de Brentford. Raya vient de jouer les deux derniers matchs. On sent déjà que tout le monde les compare et les juge. Est-ce qu’ils ne vont pas succomber à la pression ?”