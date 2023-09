Riemer évoque la polémique des gardiens : “Schmeichel assuré d’être numéro 1 ? Si c’est ça, j’arrête ma carrière”

Mais le Danois n’a pas cherché à dribbler les questions sur la concurrence entre la perche. “Schmeichel a repris l’entraînement collectif mais on continue de l’observer pour voir si tout va bien. Sera-t-il prêt à jouer dimanche ? Je ne sais pas encore répondre. On parle beaucoup du gardien à Anderlecht mais, pour moi, c’est un poste comme un autre et il est logique d’avoir de compétition.”

Un numéro 1 sera désigné dans quelques semaines

Riemer a quand même donné une information importante : “Tôt ou tard, je ferai un choix et un numéro 1 sera désigné. Ce sera Maxime ou Kasper. Ce sont deux très bons gardiens avec des qualités différentes. Maxime est quelqu’un qui garde toujours la tête froide. On a reparlé de son erreur à Courtrai mais c’est oublié. Kasper a, lui, une excellente relance longue. Il a donné plusieurs assists à Vardy à l’époque de Leicester.”

Quand on lui explique que toute la Belgique, dont Geert De Vlieger, pense que le choix est déjà fait en faveur de Schmeichel, le numéro un au Danemark, Riemer contre-attaque. “Si c’était vrai, j’arrêterais directement ma carrière. Ça voudrait dire qu’il n’y a plus de compétition dans le groupe et que le coach ne sert à rien. Il y a de la concurrence à tous les postes et je ne regarde pas le passé ou le CV. Je n’ai jamais fait la promesse à personne d’être sûr de sa place.”

Signalons encore qu’Augustinsson, blessé lors du voyage à Courtrai, est de retour et pourra jouer contre Bruges.