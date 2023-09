Deila après ses premiers mois à Bruges : “Si on continue comme ça, on a de grandes chances de finir champion”

Il est à Bruges depuis trois mois, et si tout n’est pas encore à 100 %, Ronny Deila est satisfait des temps de passage de sa nouvelle équipe. “Huit victoires, trois partages et deux défaites. Si on continue comme ça, on a de grandes chances de devenir champion.” L’entraîneur norvégien est un ambitieux, et il met petit à petit ses principes en place dans la Venise du Nord : “Pression et jeu vers l’avant, du monde dans le rectangle, on veut donner du plaisir.”