Anderlecht craint une fracture pour Delaney

Deux joueurs ont été blessés, et remplacés quasiment coup sur coup, du côté d’Anderlecht, juste avant la mi-temps. Le plus gravement touché être Thomas Delaney. A la suite d’un contact, le médian danois s’est mal réceptionné sur son bras. Brian Riemer attend les nouvelles du staff médical mais il était pessimiste, en conférence de presse : “Je crains une fracture du bras. J’ai pensé le remplacer pendant la mi-temps (pour bénéficier d’un temps de changement supplémentaire), mais ce n’était pas possible, il était incapable de continuer et on ne pouvait pas prendre ce risque contre une équipe comme Bruges.”