Il est à la base du but anderlechtois sur une frappe déviée mais c’est tout au long de ses 75 minutes de jeu qu’il aura fait souffrir les Brugeois avec sa vitesse et ses crochets. Il a aussi beaucoup participé au pressing.

Schmeichel 6

Il a dû attendre un quart d’heure pour toucher son premier ballon avec le RSCA. Très peu de boulot jusqu’à l’égalisation sur laquelle il est fusillé.

Sardella 6

Il donne l’assist de la tête et disputait un très bon match jusqu’à sa perte de balle sanctionnée par l’égalisation brugeoise.

Debast 6,5

Plus en réussite sur ses relances que les semaines précédentes. Défensivement, il a fait le job.

Vertonghen 6,5

Superbe tacle glissé pour empêcher Skov Olsen de partir vers le but à la demi-heure. Match solide derrière.

Augustinsson 6

Plutôt sécurisant avec et sans le ballon mais il laisse un peu trop d’espace à Skov Olsen pour tirer et marquer.

Rits 6

Dans un rôle purement défensif, il a beaucoup récupéré beaucoup, sans chercher la relance compliquée. Il avait souvent un œil sur les infiltrations de son ex-équipier Vanaken.

Delaney 6

Avant sa sortie sur blessure juste avant la pause, il avait abattu un gros boulot à la récupération. Aucune prise de risque à la relance.

Leoni 7

Très gros boulot dans un rôle un cran plus bas mais aussi beaucoup de courses vers l’avant. Avec assez peu de déchet technique.

Hazard 5,5

N’a pas pu cacher son manque de rythme aggravé par cette infiltration à l’orteil. Peu en réussite balle au pied. Mais il a tenté de compenser avec énormément d’engagement.

Dolberg 6,5

Remplacé sur blessure juste après son but plein d’opportunisme. Avant cela, il avait beaucoup harcelé la défense brugeoise mais sans peser beaucoup en possession de balle.

Vazquez 5,5

On était curieux de le voir sur une plus longue période après l’impression mitigée de ses premiers courts remplacements. Il peut être intéressant par son jeu en pivot et sa grinta mais il doit encore s’adapter au jeu de ses équipiers. Et pas qu’un peu.

Diawara 6

Parfois quelques bizarreries dans son placement mais il a fait le job en suppléant Delaney.

Riemer 6,5

Ses choix étaient tous défendables, même si la titularisation de Schmeichel fera encore beaucoup discuter. Son onze-type a beaucoup gêné Bruges en première période, avant les changements.

Mignolet 5

Il a eu très peu de boulot au bout du compte.

Sabbe 5

Il a dû faire face à un fameux (et rapide) client dans des conditions qu’offre un Topper. Il ne s’en est pas trop mal sorti en première période malgré quelques un-contre-un perdus. Un passage compliqué à la reprise. Des centres trop longs ou trop courts.

Mechele 5

Surpris sur le but de Dolberg. Des relances trop approximatives.

Spileers 5

Un peu de maladresse sur l’ouverture du score. Il retire le pied face à Sardella ce qui débouche sur une grosse occasion pour Hazard.

De Cuyper 5

Il n’a pas vraiment eu d’opposant direct. Il ne s’est pas pour autant énormément exprimé offensivement. Vu l’effet du ballon, il serait injuste de le pointer du doigt sur le but de Dolberg.

Onyedika 5

Le refrain est souvent le même : il a travaillé et récupéré… avec un peu moins de réussite que d’habitude. Il a permis à son équipe de souffler en obtenant deux ou trois fautes au bon moment.

Vetlesen 5

Du déchet, il y en a eu. Il peut remercier les dieux nordiques d’être resté sur la pelouse puisqu’il aurait mérité une deuxième jaune. Reste qu’il ne se cache pas et a souvent distribué la première passe verticale.

Vanaken 5

Il a souvent été trouvé dans les airs en début de partie. Sans briller, il a dirigé et calmé.

Skov Olsen 6

Avant son but, ses deux moments forts auraient peut-être été deux jolies transversales en première période. Nonchalant ou pas, sur un coup d’éclat, il relance son équipe.

Zinckernagel 6

Très rarement trouvé où il l’aurait voulu. Sauf à une reprise… qui aura finalement suffi pour délivrer un assist.

Thiago 6

Il a plus servi comme point d’appui que comme véritable arme dans le rectangle. Sa présence aérienne a été plutôt précieuse. Il aurait dû faire mieux au niveau de la finition en fin de match.

Nielsen 5

Une rentrée anecdotique pour (r) assurer.

Jutgla 6

Il a effectué quelques bonnes courses et offert une alternative (intéressante) dans l’animation offensive. Il manque logiquement de rythme et loupe une belle opportunité.

Deila 6

Un onze attendu, des changements attendus. Un passage à droit derrière pour contrôler à 20 minutes du terme.