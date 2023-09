La première : les sorties sur blessure de Dolberg et Delaney (voir par ailleurs). La deuxième : l’occasion manquée de Thorgan Hazard, en deuxième période, de doubler la mise. La troisième : l’erreur de Killian Sardella à l’origine du but du Club Bruges.

L’entraîneur danois ne voulait pas accabler son arrière droit, mais il avait tout de même du mal à masquer sa frustration, une semaine après une erreur, déjà, de son joueur, à Courtrai.

II a tenté de faire croire que l’occasion manquée par Hazard avait autant compté dans le résultat final, mais on a eu du mal à le croire. “On doit arrêter de commettre des erreurs”, a soufflé Riemer, très content de la première période de son équipe. “On a bien contrôlé la rencontre, on a gardé le mouvement, j’ai vu de bonnes choses.”

Le positionnement de Thorgan Hazard, qui est souvent venu côté gauche pour faire le surnombre avec Francis Amuzu était une volonté affichée : “On savait qu’on pouvait créer du danger de ce côté. On voulait créer du mouvement, surprendre et on l’a bien fait. Après, cela demande du travail à l’entraînement et il faut le faire comprendre aux joueurs.”

À lire aussi

Le schéma pourrait donc être revu, à l’avenir. À l’avenir, aussi, Riemer voudra voir son équipe être capable de tenir un résultat.

“On a été trop passif en deuxième période, a-t-il regretté. On a eu moins souvent le ballon, et j’ai trouvé notre état d’esprit moins entreprenant. On a créé moins de mouvements, aussi, et dans un match du top, il faut pouvoir amener plus.”

Si Ronny Deila a estimé que Bruges aurait mérité de l’emporter, après vingt-cinq premières minutes à l’envers, Brian Riemer ne s’est pas prononcé sur le sujet. Il a surtout voulu mettre en avant les bonnes choses de son équipe, avec ce petit regret d’avoir laissé filer les trois points, donc.

Les deux entraîneurs se sont rejoint sur l’état du terrain, en revanche. “Il était de mauvaise qualité”, a pointé Deila, quand Riemer, plus prudent, a dit : “Je ne me concentre que sur les choses que je peux maîtriser. Le terrain était difficile pour les deux équipes, et je ne veux pas accabler le club.”

Riemer ne voulait pas trop accabler les fautifs, dimanche. Ou la théorie du verre à moitié plein.