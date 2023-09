Des vitres brisées avec des briques : les supporters du RSCA s’attaquent au bus des Brugeois après la rencontre

Sur le terrain, Anderlecht et Bruges n’ont pas su départager au terme d’un Topper sans beaucoup d’occasions de but mais avec pas mal d’intensité. Ce lundi matin, ce sont surtout de tristes scènes qui font plus parler d’elle. Het Nieuwsblad explique ce matin que des supporters bruxellois ont jeté des briques dans les vitres des bus brugeois.