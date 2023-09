Les Mauves déçus mais réalistes : “Ce nul fait moins mal qu’à Genk et à Courtrai”

Son partenaire dans l’axe défensif approuvait mais regrettait cette deuxième mi-temps. “On a baissé le rythme et ce n’est absolument pas ce qu’il fallait faire. Dommage que Thorgan (Hazard) ne marque pas juste avant l’égalisation. Si on marque là, on gagne.” Vertonghen a parlé de “tournant” en évoquant cette occasion.

Le capitaine content de Schmeichel

À Anderlecht, on tenait quand même à insérer une bonne dose d’optimisme dans le discours. “On sort de trois nuls de suite mais celui-ci fait moins mal qu’à Genk et à Courtrai. Là, c’était dur. Mais ici, c’est acceptable”, selon Vertonghen. “N’oubliez pas qu’on a douze nouveaux joueurs. Chaque semaine, ça va mieux. On va continuer à travailler sur les connexions entre nous”, ajoute Debast.

Avec aussi un nouveau gardien : Kasper Schmeichel. “Il fait un bon match. Finalement, il a eu assez peu de boulot et il ne peut rien faire sur le but. C’est bien d’avoir son expérience internationale avec nous”, analyse Vertonghen.