Après sa prolongation de contrat, Brian Riemer a battu son propre record contre Bruges

Entre janvier et février 2023, Riemer avait réussi une série de six matchs sans défaite, mais Gand avait brisé l’élan. Cette fois, Bruges n’y est pas parvenu et la série continue, en ayant affronté le champion anversois, Genk et le Club donc.

La dernière fois que le RSCA avait connu autant de duels sans être battu, Vincent Kompany était encore l’entraîneur. C’était il y a vingt mois (entre novembre 2021 et janvier 2022) et c’est le Cercle qui avait mis fin à une série d’invincibilité de neuf matchs.

Le record du duo Vercauteren-Kompany est à onze

Si Riemer reste invaincu jusqu’au Clasico du 22 octobre (déplacement à Eupen, réception de Malines puis déplacement au Standard), il dépassera donc Kompany. Ce qui n’est jamais anodin à Anderlecht, vu les relations compliquées entre le président Wouter Vandenhaute et l’actuel manager de Burnley.

Le Danois pourrait alors viser le record absolu de l’ère Marc Coucke : onze matchs de suite sans défaite. Il faut remonter à l’époque du Covid pour le trouver. Entre février et septembre 2020 jusqu’à une défaite contre le Club Brugeois. La série avait été entamée par Frankie Vercauteren jusqu’à l’arrêt du championnat suite à la pandémie mondiale. Kompany l’avait terminée en début de saison suivante.

Si, après le Clasico, le Sporting reste encore invaincu contre Louvain le week-end d’après, Riemer fera donc aussi bien, mais seul à bord.