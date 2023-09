À Anderlecht, plusieurs options existent pour remplacer Delaney

Le médian souffre d’une fracture de l’épaule, qui va le tenir éloigné des terrains pendant quatre ou cinq semaines, jusqu’à début novembre, alors que la situation de l’attaquant, victime d’un coup direct, est moins problématique mais suivie de près, puisqu’il est incertain pour le déplacement à Eupen, ce samedi, au moins.

Si le remplacement de Dolberg pourrait n’être qu’une question de quelques matchs, celui de Delaney pose une question plus fondamentale, puisqu’il va manquer au moins cinq rencontres (Eupen, Malines, Standard, OH Louvain et La Louvière en Coupe de Belgique).

Or, l’international danois a montré en quatre matchs, et 250 minutes passées sur la pelouse, son importance. Comment, alors, le remplacer ?

Diawara, la solution logique… ou une solution plus offensive

Thomas Delaney a été remplacé à deux reprises, et c’est chaque fois Amadou Diawara qui est monté au jeu à la place du médian prêté par Séville. C’était le cas contre Genk pour les dernières minutes, puis contre Bruges pour la deuxième période.

La solution logique serait donc de procéder à un changement poste pour poste, avec Diawara, pour reformer le trio du milieu composé de Theo Leoni, Mats Rits et de l’international guinéen. Avant l’arrivée de Delaney, c’est trois-là avaient enchaîné deux rencontres, et autant de victoires, contre Westerlo et Charleroi (2-1).

Le mercato anderlechtois a toutefois fait bouger les lignes, depuis la fin du mois d’août et la dernière fois où Leoni, Rits et Diawara ont commencé. Une réserve se dégage d’ailleurs, dans l’immédiat et au vu des prochains adversaires, Eupen ce dimanche puis Malines le week-end après : un milieu anderlechtois sans un réel élément créatif a-t-il du sens ?

Luiz Vazquez pourrait remplacer Dolberg, si l'attaquant danois doit déclarer forfait pour le match à Eupen.

Sur le papier, Riemer pourrait revenir à ses fondamentaux du début de saison. Mais une solution plus offensive pourrait aussi être privilégiée, pour apporter plus d’allant, et d’autres combinaisons, sans passer par des longs ballons ou la vitesse d’Amuzu sur le côté gauche, comme cela a été très souvent vu contre le Club Bruges. Les profils créatifs du milieu peuvent être Thorgan Hazard, dans un rôle plus central, à charge pour Anders Dreyer ou Alexis Flips de prendre le couloir droit.

Avec Hazard en pointe haute du triangle, avec Leoni et Rits un cran plus bas, d’autres mouvements offensifs pourront être lancés. Mais cela demandera d’autres automatismes, quand Anderlecht cherche en ce moment l’efficacité, et donc des repères communs. La prudence pourrait donc pousser Riemer à titulariser Diawara, ne pas trop toucher à son milieu, et s’en remettre à ses joueurs offensifs pour faire la différence.

Vazquez titulaire à Eupen ?

Et si Kasper Dolberg ne tient pas sa place, à Eupen, cela peut-il modifier le plan ? L’attaquant danois saura en fin de semaine s’il sera en mesure de tenir sa place au Kehrweg. Il est délicat de dégager une tendance en ce milieu de semaine, mais il est possible d’envisager son remplacement. Là aussi, la logique inviterait Brian Riemer à faire le même choix en début de match que celui qu’il pose en cours de rencontre.

Luis Vazquez a remplacé Dolberg cinq fois sur six – la seule fois où cela ne s’est pas produit, c’était pour les dernières minutes contre St-Trond, Dolberg avait été remplacé par Loonwijk, et Vazquez était resté sur le banc. L’attaquant argentin n’a pas encore été titularisé cette saison, et il pourrait percevoir le message comme un manque de confiance s’il n’est pas lancé d’entrée pour compenser l’absence de Dolberg.

Mais Brian Riemer pourrait aussi opter pour une option plus originale, avec un faux numéro 9. Thorgan Hazard pourrait remplir le rôle, et cela supposerait de réaménager le milieu ou le couloir droit. Mais Riemer a-t-il envie de bousculer ses acquis ? Il y sera peut-être contraint.