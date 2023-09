Avec Paul Van Himst au match de son petit-fils Amando, capitaine des Futures d’Anderlecht : “Eddy Merckx se moque de mes 80 ans”

On a assisté au match entre les Futures d'Anderlecht et le Patro Eisden en compagnie de Paul Van Himst. ©cameriere ennio

”Même si le Heysel a une piste, j’ai toujours aimé jouer ici, dit Van Himst en entrant dans l’immense enceinte où les Futures accueillent le Patro Eisden. Le grand terrain me convenait. À Saint-Trond, par contre… Il y a une grande pancarte qui dit : 'Bienvenue dans le Limbourg'. Jusqu’au moment où le match commençait. Surtout à l’époque de Raymond Goethals comme coach.”

”Amando est capitaine, remarque Paul quand les équipes montent sur le terrain. C’est vrai que ses capacités de leader, il les a sans doute héritées de moi quand j’avais son âge. Et de temps en temps, je le vois faire un geste qui me fait penser à moi. Tout comme lui, je n’étais pas le plus rapide. Je me souviens que les gens disaient à ma mère : 'Ton fils est trop lent, il ne va jamais réussir dans le foot.'”

guillement Moi, je préfère le voir dans l'entrejeu ou en attaque. Mais je ne me mêle pas.

Après moins de deux minutes, Colassin inscrit le 1-0 après un préassist de Lapage. Amando a une excellente qualité de passe et une technique au-dessus de la moyenne. Van Himst : “Personnellement, je préfère le voir dans l’entrejeu ou en attaque. Il marque facilement. Comme à Dender, où il a inscrit un magnifique but. Il a une formidable frappe. Et une détente que je n’avais pas. Mais je n’ai rien à dire. Et je ne suis surtout pas du genre qui va appeler l’entraîneur parce que je suis Paul Van Himst. Si Amando est là aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’il est mon petit-fils. Sinon, mes cinq petits-fils auraient un contrat pro à Anderlecht. Non, c’est son mérite.”

Amando est déjà une belle bête, comme son grand-père à ce jeune âge. ©cameriere ennio

Les attaques du Patro se succèdent, l’arrière-garde d’Anderlecht tremble. “Sors de ta défense, Amando !”, crie Van Himst, tout en sachant que son petit-fils, qui se trouve 50 mètres plus loin, ne l’entendra pas. “Va aider l’arrière gauche !”

Il se tourne vers nous : “Il a déjà fortement amélioré son jeu de positionnement, mais il a encore du travail à ce niveau-là. J’essaie de lui donner des petits conseils après le match. On s’entend bien. Il vient souvent loger chez moi, vu que je vis seul depuis le décès de mon épouse Arlette, en 2013. Je n’ai jamais de soucis avec lui. Il est dans le fauteuil et je ne l’entends pas.”

Van Himst, lui, avait 16 ans et 59 jours quand il a fait ses débuts en équipe A. “Parce que Stockman était blessé. On a gagné 1-4 à Beringen. Vous savez quoi ? Cette semaine, j’avais un rendez-vous avec un client (NdlR : pour Brésor, sa marque de café). C’était à Beringen ! Je suis passé devant le stade. Même le casino est encore là. La semaine d’après, on avait battu Gand 4-0 et j’avais marqué mon premier but.” À 17 ans, Van Himst gagnait le premier de ses quatre Souliers d’Or.

En 1965, Van Himst terminait quatrième à l’élection du Ballon d’Or, remporté par Eusebio. “Et j’aurais même pu me classer plus haut, mais nous n’avons pas gagné nos derniers matchs avec Anderlecht et les Diables, ce qui a influencé les journalistes qui devaient voter. Dernièrement, Amando me demandait si j’avais déjà été à Paris. Oui, pour ces galas du Ballon d’Or. Et pour des matchs en équipe nationale. Je me souviens d’un 1-2 au Parc des Princes contre la France en 1963. J’avais mis les deux buts. Constant Vanden Stock, le sélectionneur, disait toujours, en flamand bruxellois : 'Si tu joues bien à Paris, le monde entier le saura.' (rires)”

Le fan club d'Amando dans les tribunes du Heysel: à gauche (en pull noir) sa copine, à côté de Katia, la fille de Paul, à droite son papy Paul Van Himst. ©cameriere ennio

Le 1-1 est mérité, même si le jeu du Patro ne séduit pas Van Himst. “Ils ne donnent que des longs ballons. Et ils ne font que des fautes.” “Referee ! S’il te plaît fieu !”

“Nos gamins vont souffrir. Ils dribblent trop. Il faut faire circuler le ballon pour épuiser les autres.” Van Himst s’énerve. “Donne ta balle ! Merde !”

Quand le Patro inscrit le 1-2 sur corner, il s’adresse à sa fille Katia, la marraine d’Amando, qui analyse les images de la phase sur son portable : “Et quoi, c’était l’homme d’Amando ?”

Katia, la plus grande fan d’Amando, le défend. “En tout cas, il s’est clairement fait bousculer.”

Van Himst, lui aussi, parle avec beaucoup d’amour d’Amando. “Ce serait beau qu’il perce à Anderlecht. Mais si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs. Il a le gabarit pour l’Angleterre. Moi aussi, j’étais baraqué à son âge. Grâce au Major Mollet, ancien président du COIB. En revenant des États-Unis, il avait introduit les exercices de musculation. On ne connaissait pas encore ça dans nos clubs. C’est pour ça que j’étais prêt pour l’équipe A à 16 ans. J’étais passionné par mon sport. Et quand il n’y avait pas de foot, je faisais du vélo, ma deuxième passion. À ce niveau-là, Amando ne me ressemble pas. Il ne regarde même pas les courses à la télé ! Pourtant, son grand-père paternel Nicolas Lapage a été champion de Belgique en amateurs. Et son papa Lorenzo a été coureur professionnel et est actuellement directeur sportif chez Intermarché Circus Wanty. À l’époque, il a roulé contre Frank, mon fils.”

guillement Merckx a dû me dire que mon fils Frank voulait arrêter le foot à Anderlecht.

Frank Van Himst a également joué à Anderlecht. “Il était arrière droit. Il avait 15 ans quand mon ami Eddy Merckx m’a dit : ‘Polle, ton fils veut arrêter le foot et faire du cyclisme.' Au début, cela n’a pas été facile à accepter, mais c’était son choix. Il a été coureur professionnel pendant trois ou quatre ans. Puis, je me souviens d’une course à Stekene qui ne s’était pas bien passée. Il est monté dans ma voiture et il a dit : ‘Pa, j’arrête. Je sens que je ne suis pas assez fort pour le top. Je ne veux plus faire tous ces sacrifices.’”

Van Himst senior, lui, a fait beaucoup de vélo. “Mais maintenant, je n’ose plus rouler en rue. J’ai un home-trainer, mais il est fâché sur moi parce que je l’utilise trop peu (rires). Le médecin dit que je dois perdre du poids, mais je me sens bien comme ça, moi. J’ai juste des problèmes à la hanche. Je me déplace difficilement. L’année passée, j’ai souffert après mon opération à la hanche. J’ai dû rester deux mois et demi à l’hôpital (à cause d’une bactérie hospitalière). J’ai entendu qu’Anderlecht veut faire quelque chose pour mes 80 ans. J’ai accepté, à condition que je ne doive pas marcher trop loin.”

On se rapproche de la fin du match et Anderlecht se crée quelques occasions. “Penalty referee !” crie Paul. “Si cela avait été dans l’autre rectangle, tu l’aurais sifflé !”“Allez Amando, ose demander le ballon ! Et ose le prendre, ce coup franc ! Tu as une grosse frappe !”

Van Himst est encore aussi dynamique que lorsqu’il était entraîneur d’Anderlecht (entre 1982 et 1985) et des Diables rouges (entre 1991 et 1996). “C’est vrai que je me sens encore bien, malgré mon âge. Eddy (Merckx) n’arrête pas de m’embêter avec mes 80 ans. Vous savez que lui, il roule encore 60 à 70 kilomètres à vélo, le week-end ? Mais dans un peu plus d’un an, il aura aussi 80 balais… Ce sera à mon tour de me moquer de lui.”

Merckx et Van Himst (ici contre Westerlo en août) sont inséparables.

Les amis rentrent dans la dernière ligne droite de leur vie. “J’espère encore vivre 20 ans, dit Van Himst. Si je continue à me sentir comme ça, pourquoi pas ? Mais quand je vois les noms de l’équipe de 1959 dans laquelle j’ai fait mes débuts, je suis parmi les heureux. Tout comme Jef Jurion. Quand je vais chez des clients à Knokke, je passe lui dire bonjour. Et quand ça dure quelques mois avant qu’on ne se voie, il me passe un coup de fil. 'Polle, t’es pas malade quand même ?'”

Non, Jef. Sinon, il ne pourrait plus se fâcher comme à la fin du match contre le Patro, qui inscrit le 1-3 sur contre-attaque. “Tu as déjà vu comment cet entraîneur visiteur se comporte ? C’est un fou, ce gars !” C’est Stijn Stijnen, Paul, l’ancien gardien du Club Bruges.

guillement Un cadeau pour Papy? Faire mes débuts en équipe A, cette saison...

Malgré leur déception, les jeunes Anderlechtois remercient quand même le public. Amando embrasse sa petite amie et monte dans les tribunes pour faire la bise à son papy Paul. “Tu as fait ton match, Amando.”

Le charmant gamin nous glisse quelques mots avant de rejoindre ses équipiers. “Bien sûr que je suis fier d’être le petit-fils de Paul Van Himst. Bien sûr que j’écoute les conseils de Papy. Et oui, je sais ce qu’il a signifié pour le club. Mais mis à part quelques vidéos qu’Anderlecht a postées, on ne trouve pas beaucoup d’images de cette époque. Mais c’est vrai qu’il y a une certaine ressemblance entre nous deux. Le plus beau cadeau que je pourrais lui offrir ? Faire mes débuts en équipe A cette saison, ce ne serait pas mal.”

Vu que Vertonghen et Debast n’ont pas vraiment de doublure, ce n’est pas impossible que cela. Amando : “Quand je m’entraîne avec les A, j’essaie d’apprendre le plus possible de Vertonghen. Je ne sais pas s’il sait qui est mon grand-père. Mais après ce reportage, ce ne sera plus un secret (rires).”