En pointe, Vazquez est le favori, même si Stroeykens et Lonwijk peuvent aussi évoluer à cette position. Le coach danois était assez satisfait de l’entrée de l’Argentin dans le Topper dimanche passé.

À gauche, Hazard pourrait reprendre la place d’Amuzu, ce qui laisserait le champ libre de l’autre côté à Dreyer. D’autres possibilités existent avec Stroeykens et Flips. Signalons que le jeune Degreef (18 ans) pourrait aussi en profiter pour faire ses débuts en D1A, mais en venant du banc.

Au milieu, Diawara est l’option la plus logique pour succéder à Delaney pendant ses 6 semaines d’absence. Mais Riemer pourrait aussi décider de reculer Leoni d’un cran et de placer Hazard ou Flips dans le triangle médian. Ce qui donnerait à Stroeykens une chance en plus de commencer, le lendemain de la signature de son nouveau contrat.

Patris à la place de Sardella ?

Il pourrait y avoir un autre changement dans le onze, mais uniquement sur base de choix sportifs cette fois. Sardella, coupable de deux grosses erreurs à Courtrai puis contre Bruges, pourrait laisser sa place à Patris sur le côté droit de la défense.

À Eupen, Magnée et Van Genechten sont fit, ce qui est une bonne nouvelle pour le staff. Les deux joueurs devraient occuper les flancs défensifs d’une dernière ligne de cinq éléments.