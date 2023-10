Vazquez laisse enfin sa carte de visite à Anderlecht : “Luis aura très beau futur”

La victoire de samedi dans les Cantons de l’Est vaut plus que trois points pour le Sporting. Parce que c’est le premier succès en un mois. Parce que ce n’est que le second à l’extérieur cette saison (un mois et demi après le 0-1 à Saint-Trond). Et parce que les Mauves ont marqué trois buts pour la première fois depuis… 24 matchs (en février contre… Saint-Trond, 3-1).

Cela tombe contre Eupen, une des moins bonnes défenses en Pro League, notamment parce que l’entraîneur allemand Florian Kohfeldt a le mérite de vouloir jouer au foot sans chercher à verrouiller à double tour. Mais Luis Vazquez s’en moque : il pourra dire qu’il était l’avant-centre quand ces trois buts sont tombés pour la première fois. Pour sa première titularisation à Anderlecht.

Un but comme Lukaku en a mis des tas

Loin des doutes de ses premières apparitions, l’Argentin, acheté plus de quatre millions cet été, a pesé sur le jeu, avec ses capacités de pivot. Il a envoyé deux occasions au-dessus de la barre mais il a (quasi) inscrit les deux buts de la victoire après une première période où Eupen était la meilleure équipe sur la pelouse (1-1 à la pause). “Pour moi, c’est Luis qui met les deux buts, même si on va l’accorder officiellement au défenseur d’Eupen (NdlR : Paeshuyse)”, souriait Brian Riemer.

L’autre rose ne devait rien à personne, si ce n’est à Théo Leoni qui a trouvé Vazquez au milieu de terrain. L’ancien de Boca Juniors s’est retourné et a foncé vers le but en résistant au retour de son défenseur puis en croisant calmement sa frappe. Un but comme Romelu Lukaku en mis des tas dans sa carrière.

”Il a joué un top match, commentait Anders Dreyers, qui avait ouvert le score au bout de 28 secondes de jeu. Tout le monde était heureux pour lui. Luis est un chouette gars. Il ne parle pas anglais mais on essaie de l’aider au quotidien.” La communication est encore limitée mais Louis Patris et les autres l’ont déjà adopté. “On parle surtout avec des gestes. Luis est un garçon très timide mais on se marre quand même bien avec lui.”

guillement Vazquez est passé de 3 à 5 mots d'anglais mais c'est un joueur avec beaucoup de valeur.

Après sa montée au jeu, satisfaisante dans le Topper, Vazquez donne des signes positifs d’intégration à son nouvel environnement. “Il est passé de trois à cinq mots d’anglais, chambre Riemer avant de féliciter son avant-centre. Il travaille et on voit que c’est un joueur avec beaucoup de valeur. Il aura un très beau futur avec ce club. Il avait raté des occasions et mettre finalement ce but va lui faire du bien.”

Une manière aussi de dire que Vazquez devra encore manger beaucoup de tartines avant d’espérer chambouler la concurrence avec Kasper Dolberg. Blessé et absent du déplacement à Eupen, le Danois récupérera sa place dimanche prochain contre Malines, sauf pépin physique.

Invaincu depuis huit rencontres, Anderlecht s’avancera avec une certaine confiance mais pas totale non plus. À Eupen, le match aurait pu tourner différemment. “On méritait de mener à la pause”, disait Kohfeldt. Ce que Riemer ne niait pas. “Mais on aurait dû tuer le match très vite après notre bon début. Rits a une chance de le faire. Après on perd le contrôle du match parce qu’il n’y avait plus de mouvement et que trop peu de joueurs demandaient le ballon.”

Le coach danois estime quand même que son équipe a fait un pas en avant au Kehrweg. “On a créé beaucoup d’occasions (NdlR : 1,99 expected goal, deuxième meilleur total de la saison après le match contre Westerlo). Mais on doit encore trouver de la stabilité dans le onze de base. À Bruges, tu sais qui va jouer chaque semaine parce qu’il y a des titulaires qui se dégagent. C’est notre prochaine étape de progression.” Le travail reprendra mardi, après les deux jours de congé.