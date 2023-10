L’Anderlechtois le plus décisif vient de Neerpede : Théo Leoni est Monsieur 46 % cette saison

Depuis le début de la saison, le chouchou des supporters a marqué 1 but et distribué 5 assists, après son doublé de passes décisives samedi à Eupen. D’abord, avec une bonne dose de réussite, pour Anders Dreyers après 28 secondes de jeu puis pour Luis Vazquez à 2 minutes de la fin.

Pas le maillot mais la passion des assists

Leoni est décisif toutes les 121 minutes avec le Sporting cette saison. Personne ne fait mieux. Le podium est complété par des Danois : Dreyer est deuxième avec une action toutes les 143 minutes (2 buts et 1 assist) et Dolberg troisième, une action toutes les 156 minutes (4 buts).

Avec 5 passes décisives, Leoni est même le meilleur donneur assist actuel en Pro League, à égalité avec l’Unioniste Cameron Puertas et le Brugeois Maxim De Cuyper, qui prend le maillot distinctif parce qu’il a disputé moins de minutes.

Maillot ou pas, les prestations de Leoni sont la confirmation de ce qu’il avait montré, quand il recevait sa chance, la saison passée. Il n’était pas titulaire lors du déplacement inaugural à l’Union fin juillet, l’unique revers mauve. Mais, depuis, il joue tout. Il est le deuxième Anderlechtois le plus utilisé, derrière le capitaine Jan Vertonghen.

Invaincu quand Leoni commence

Quand Leoni est titulaire, le Sporting n’a donc pas encore perdu. C’était déjà le cas l’an passé : quand il jouait, le RSCA ne perdait pas (7 apparitions, aucune défaite). Y voir la raison principale ne serait pas évidemment juste. Et ne pas y déceler un petit lien de cause à effet serait sans doute erroné aussi.

Leoni a donc un pied direct dans 6 buts cette saison. Un bilan qui devient plus impressionnant quand on rappelle qu’Anderlecht n’a marqué que 13 fois en Pro League. Le milieu de terrain est donc impliqué dans 46 % de la production offensive. Il est loin d’Aboubakary Koita qui a inscrit… 63 % des buts de Saint-Trond (7 sur 11) mais le bilan du jeune Mauve est remarquable quand même.

La saison dernière, l’Anderlechtois le plus souvent décisif était Francis Amuzu, 3 buts et 8 assists en Pro League. Alors qu’on n’arrivera qu’au tiers de la phase classique le week-end prochain, Leoni a déjà passé la moitié de ce total d’actions décisives.

Important aussi dans des domaines plus discrets

Il n’y a pas que dans les chiffres visibles à l’œil nu (but et assist) que Leoni brille, même s’il est le joueur avec la plus petite valeur marchande du noyau anderlechtois selon Transfermarkt (800 000 €). Quand on analyse les data (via Wyscout), on remarque qu’il se classe en tête dans d’autres classements (en prenant compte ceux qui ont disputé au moins 200 minutes cette saison).

Sans le ballon, Leoni est, par exemple, le joueur du RSCA qui réussit le plus d’actions défensives. Sur ce terrain, il devance tout juste un autre gamin, Louis Patris. Vu sa position sur le terrain, il a un vrai rôle de récupération. Si son gabarit ne lui permet pas d’aller dans le combat physique, il est l’Anderlechtois avec le plus d’interceptions cette saison. Il devance Zeno Debast dans ce domaine.

Une fois le ballon dans les pieds, Leoni devient le joueur qui réussit le plus de passes pénétrantes, pour reprendre l’expression utilisée dans les data. C’est-à-dire une passe qui casse une ligne de défense. Il trône en tête du classement devant Amuzu. À ce rythme, on risque encore d’entendre longtemps le nom de Théo Leoni dans les tribunes du Lotto Park.