Inauguration des lampes LED à Anderlecht : light show pour Van Himst, retour aux matchs le samedi ?

Anderlecht déjà pionnier en 1954

Retour à l’année 1954. Van Himst a 11 ans et évolue déjà en équipes de jeunes au RSCA quand l’équipe A joue son premier match en nocturne. Le Sporting est le premier club belge à organiser une rencontre (amicale) avec de l’éclairage artificiel. L’invité vedette est le Racing Club Buenos Aires. Selon la légende, le Sporting aurait joué la meilleure première mi-temps depuis sa création, 46 ans plus tôt.

Anderlecht gagne 3-2 (deux assists et un but du légendaire Jef Mermans), les 30 000 supporters sont fascinés par le spectacle proposé en soirée. L’éclairage permettra à Anderlecht de jouer des matchs de Coupe d’Europe le soir.

Un light show comme à West Ham et Villarreal

69 ans plus tard, Anderlecht prend à nouveau les devants au niveau de l’éclairage. Pendant la dernière campagne de Conference League, la direction a été fascinée par les spectacles lumière proposés par West Ham et Villarreal avant les rencontres contre le Sporting.

L’effet consistant à éteindre et allumer l’éclairage – ou un seul projecteur – d’une simple pression sur un bouton a donné des idées aux dirigeants. Qui plus est, l’installation LED consomme moins, est écologique et produit plus de lumière. Les 80 ans de Paul Van Himst étaient l’occasion rêvée pour tester le light show.

Le 7 mars 2020, Anderlecht (avec Kompany comme joueur) bat le Zulte Waregem de Deschacht. Depuis lors, les Mauves n'ont plus joué de match à domicile avec du public le samedi.

La commune accepte la dérogation

Seul problème : cela fait plus de 10 ans que le Sporting ne peut plus jouer le samedi soir (voir ci-dessous). Et vu que le soleil ne se couche que vers 19 h 15 à cette période de l’année, il ne ferait pas encore assez noir pour tester le nouveau système LED. Le Sporting a demandé à la commune d’Anderlecht si elle pouvait exceptionnellement recevoir une dérogation. L’argument selon lequel il s’agissait d’un spectacle en faveur de l’icône Van Himst a sans doute aidé.

Et donc, le Sporting jouera pour la première fois devant son public depuis le 7 mars 2020. Le Sporting avait écrasé Zulte Waregem 7-0 lors du dernier match avant la période Covid. Pendant cette triste période, les Mauves avaient joué deux fois le samedi soir, mais sans public.

Retour des samedis ? La porte est ouverte…

En théorie, il s’agit d’une dérogation exceptionnelle. “Mais nous allons analyser les avantages et les inconvénients de ce match contre Malines, dit le commissaire Philippe Boucar de la zone de police Bruxelles-Midi. S’il y a plus d’avantages, je n’exclus pas que la police donnerait un avis favorable à la commune pour rejouer le samedi soir, comme dans le glorieux passé. Quand j’osais déplacer un match du samedi à dimanche, Michel Verschueren m’appelait et me lançait : ‘Monsieur le Commissaire, tu veux tuer notre business ?’ Ce n’était évidemment pas mon but. Mais il y avait trop de problèmes. Si on veut rejouer samedi, il faudra les résoudre.”

Les matchs d'Anderlecht les samedi soirs

Les problèmes ? Parking, nuisances, hooliganisme

Les raisons pour réduire (en 2009) et ensuite interdire (à partir de 2013) les matchs le samedi soir étaient multiples. Le Westland Shopping Center ne ferme qu’à 20 heures et ne peut donc pas mettre à disposition son parking. Les riverains préfèrent rentrer chez eux de leur visite en ville ou du magasin sans remue-ménage dans les rues. Les incidents avec des supporters – plus éméchés que le dimanche après-midi – sont plus nombreux le soir.

“La nuit, tous les chats sont gris”, sourit Boucar. Et donc, il faut déployer plus de forces de police, ce qui coûte plus d’argent. Bref : si Anderlecht trouve une solution pour le problème du parking et si les supporters se comportent correctement, la porte serait grande ouverte pour rejouer le samedi.

Les avantages ? L’ambiance, les recettes…

L’ambiance lors des récents matchs à domicile (surtout contre Bruges) était impressionnante dans le Lotto Park, mais les anciens confirmeront un sentiment : les samedis soirs puaient encore plus le foot. Anderlecht qui jouait le samedi permettait aussi aux joueurs des séries provinciales de jouer leur match le dimanche.

Et que dire des commerçants ? “Ma recette est 30 % plus élevée un samedi soir, dit Michou du café ‘Chez Michou' en face du stade. Les gens viennent boire un verre ou manger un hamburger avant le match et reviennent après. Même en cas de défaite. Ils savent qu’ils peuvent dormir plus longtemps le dimanche matin. Les matchs le dimanche à 13 h 30, c’est l’horreur totale pour les cafés. On ne voit pas un chat avant le match.”

Les 10 derniers matchs joués à domicile un samedi soir.

Plus de victoires le samedi…

Et les joueurs, qu’en pensent-ils ? Les joueurs actuels ont pris l’habitude de jouer le dimanche. Mais les anciens adoraient jouer le samedi soir. Cela leur permettait de boire un verre après le match. Et ils avaient aussi l’impression de jouer mieux le samedi soir. Les résultats des derniers matchs joués samedi confirment cette tendance. Anderlecht a gagné ses neuf derniers matchs (avec public) joués un samedi soir. La dernière défaite date d’avril 2012, contre Genk (1-3). Petite nuance quand même : les matchs au sommet sont souvent des matchs à risques et ont tous eu lieu le dimanche.

Et pourquoi est-ce que l’Union peut jouer le samedi soir ?

La saison passée, l’Union a pu jouer quatre fois le samedi soir à 20 h 45. Tiens, le Parc Duden tombe quand même aussi sous la zone de police Bruxelles-Midi ? Le commissaire Boucar défend sa politique. “Les supporters de l’Union sont pour la plupart des Bruxellois, qui viennent donc avec les transports en commun ou à vélo. Et quand le stade de l’Union est rempli, il y a 8 000 personnes. À Anderlecht, il y en a 19 000. Et les visiteurs des loges et business seats à Anderlecht viennent tous en voiture.”