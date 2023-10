Ludwig Augustinsson dévoile le dessous des cartes : “Je me suis rapproché de Zlatan ces dernières années”

Pour le prouver, on lui a proposé un jeu. Dix cartes éparpillées sur la table de la player’s lounge au stade. À lui de picorer et de découvrir le nom caché derrière. Puis de nous expliquer ce que ça lui inspire. Une façon de raconter sa carrière qu’Augustinsson a appréciée. Au point de révéler un bout de son discours de mariage.

Zlatan Ibrahimovic : “J’étais nerveux de lui serrer la main”

“Zlatan en premier, évidemment (rires). Une vraie idole en Suède. Ce qu’il a accompli est exceptionnel. Jouer avec lui en équipe nationale a été un honneur. La toute première fois où j’ai été repris, j’étais surtout nerveux parce que j’allais serrer la main de Zlatan, pas à cause du premier entraînement. Lors de la première période jusqu’à sa retraite en 2016, j’étais encore fort jeune. Mais quand il est revenu en 2021, j’ai appris à mieux le connaître. On se parlait plus. Il est très ouvert. Il dialoguait beaucoup et il était devenu comme un père pour le reste des joueurs. Et on rigolait aussi. Il a beaucoup d’humour. Son sens de la compétition m’a toujours impressionné. En mars dernier, après un entraînement, il a voulu faire un exercice de frappes au but. À 42 ans, mais il se battait comme un fou pour gagner. Je ne me souviens plus s’il a réussi, je sais juste qu’il m’a battu (rires). Il tirait l’équipe vers le haut, tout le monde jouait mieux quand il était là. Son aura est dingue. Je ne sais pas ce qu’il va faire de sa nouvelle vie. Là, il réfléchit à ce qu’il a envie de faire. Et après, il essaiera d’y être le meilleur, c’est certain.”

Zlatan Ibrahimovic et Ludwig Augustinsson avec la Suède lors des qualifications du Mondial 2022. ©Antonio Pozo / PRESSINPHOTO

Miranoa Sterner : “Je lui ai fait croire qu’elle gagnerait un ordinateur”

“C’est ma femme. Ça fait onze ans qu’on est ensemble. On s’est rencontré à l’école. Je vais vous raconter notre rencontre comme je l’ai fait au discours de mon mariage : on n’était pas dans la même classe mais, un jour, on a dû répondre aux mêmes questions de façon anonyme pour un exercice, dans une grande salle. Je l’avais tout de suite repérée. Je suis allé près d’elle et je lui ai dit que si elle mettait son nom sur l’exercice, elle aurait une chance de gagner un ordinateur. Grâce à ça, j’ai pu l’ajouter sur Facebook. Elle est directement venue me demander où était son ordinateur. Elle ne l’a pas eu mais elle m’a eu moi. Je ne pense pas qu’elle le regrette (rires). Elle est heureuse à Bruxelles. On ne connaissait pas la ville mais on aime beaucoup. C’est autre chose que Birmingham quand je jouais à Aston Villa… Elle est un peu fatiguée de voyager, moi aussi parfois. Mais on se sent bien ici. On a trouvé une maison à Ixelles et on vient de trouver une école danoise pour notre fille Lily, elle a deux ans et demi. La fille de Thomas (Delaney) va là aussi. Les langues suédoise et danoise se ressemblent, c’est plus pratique.”

Emiliano Martinez : “L’image est fausse, c’est un super gars”

“J’ai joué avec lui à Aston Villa la saison passée, celle de la Coupe du monde. Avant de partir au Qatar, il m’a dit qu’il allait gagner le tournoi. Ce n’était pas une blague, on sentait qu’il était vraiment sûr de lui. C’était l’état d’esprit dans toute l’équipe argentine, pour le dernier Mondial de Messi. On a vu ce que ça a donné. Je sais que son image a été un peu ternie par ses célébrations mais je peux vous assurer que c’est un super gars. Il organisait plein de barbecues pour les Sud-Américains mais il m’invitait toujours vu que j’avais de bonnes notions d’espagnol grâce à ma période à Séville. J’ai mangé beaucoup de viande (rires).”

Emiliano Martinez avait célébré son titre de meilleur gardien de la Coupe du monde d'une manière particulière au Qatar. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Brian Riemer : “J’ai donné plein d’assists grâce à lui”

“Je prononce “Bri-anne”, comme au Danemark. On avait déjà discuté en janvier mais ce n’était pas possible à ce moment-là. Je connaissais Brian de mon époque au FC Copenhague, quand il était T2. On n’avait travaillé que quelques mois ensemble mais il m’avait marqué. Il m’a beaucoup aidé dans ma progression. J’ai donné plein d’assists à cette période et c’était en grande partie grâce à lui. Jesper (Fredberg), je ne le connaissais pas mais j’avais eu de bons échos de son travail. Cela m’a aidé à venir à Anderlecht, même si la réputation du club parle d’elle-même. Je découvre un championnat qui est sous-estimé, à mes yeux. Je suis prêté un an sans option d’achat. C’est trop tôt de parler de l’avenir mais si tout le monde est d’accord, je pourrais rester plus longtemps. À moi d’abord de faire une bonne saison.”

Dodi Lukebakio : “Je n’étais pas dans un grand soir…”

“Je le connais mais pourquoi avez-vous fait une carte à son nom ? Je l’ai affronté en Allemagne quand j’étais à Brême et lui à Wolfsburg. Et aussi en équipe nationale. Notre dernier duel en mars ? Ah oui… Il avait été très bon dans notre duel direct et je n’étais pas dans un grand soir. C’est un joueur difficile à affronter, il va très vite. Et quand tu reçois les ballons de De Bruyne, ça aide aussi. Mes meilleurs opposants ? Ousmane Dembele, Kingsley Coman et Adama Traoré. En Suède, tout le monde pense qu’on est déjà éliminé de l’Euro mais on va encore se battre. Notre seule chance, c’est de dépasser la Belgique mais on sait que la chance est minime. Il faudra qu’on vous batte dans dix jours à Bruxelles mais on pourrait être éliminé si vous prenez un point en Autriche avant ça.”

Thomas Delaney : “Quatre fois le même club sans avoir le même agent”

“Thomas est vraiment un ami. C’est dingue qu’on joue pour la quatrième fois ensemble dans le même club (NdlR : FC Copenhague, Werder Brême, FC Séville et Anderlecht). Je tiens à dire qu’on n’a même pas le même agent. C’est juste de la chance. On passe beaucoup de temps ensemble en dehors du club. Nos épouses sont proches aussi. Leur fille n’a qu’un an de plus que la nôtre. Billy chez les Delaney et Lily chez les Augustinsson, c’est fou (rires). Thomas est un gars très simple malgré sa carrière. Pareil pour Jan Vertonghen.”

Pär Zetterberg : “Il est plus connu en Belgique”

“Il est connu en Suède mais je pense qu’il l’est encore plus ici. Je ne l’ai jamais vu jouer mais je sais qu’il a gagné tant de choses à Anderlecht. Ce sera dur pour moi de faire aussi bien mais j’ai envie de réussir des choses ici. Remporter un trophée avec le club. Je suis satisfait de mes débuts mais je peux encore faire mieux. Le transfert s’est fait tard et j’ai encore besoin d’un peu de temps. Je dois amener des centres et des assists. J’ai aussi un concurrent très doué avec Moussa (N’Diaye). On a un profil différent sur le terrain.”

Guillermo Ochoa : “Le but qui a quasi fait exploser mon téléphone”

“Le gardien mexicain à qui j’ai mis un but à la Coupe du monde 2018. Mon premier but international et le but le plus important de ma carrière. On avait besoin d’une victoire pour aller en huitièmes de finale. La sensation était folle, comme si je volais. Le lendemain, on avait révélé que 89 % des Suédois étaient devant leur télé. Quand je suis rentré, j’ai senti une grande différence dans ma popularité. Mon téléphone a quasi explosé. J’ai tenu à répondre à tout le monde mais ça m’a pris des jours. J’espère encore jouer une Coupe du monde, en 2026. En plus, ce serait au Mexique.”

Ivan Rakitic : “Il m’a beaucoup aidé à Séville”

“Il est un peu comme Thomas. Avoir une telle carrière et être un gars aussi cool, c’est fantastique. Il m’a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Séville, quand je ne comprenais pas l’espagnol. Un vrai leader. C’était l’exemple à suivre à Séville. On s’envoie parfois des messages sur Instagram. Il reste un joueur très important là-bas. Je suis parti d’Andalousie parce que j’ai senti que c’était le moment. Un nouveau directeur sportif et un nouveau coach arrivaient, une page se tournait.”

Steven Gerrard : “Un honneur qu’il me demande de venir”

“Il me voulait à Aston Villa la saison passée et c’était un honneur. Ce fut un prêt assez court de six mois coupés par le Mondial. Steven Gerrard est un bon coach. Quand il est parti, Unai Emery est arrivé et il voulait ses joueurs. Je n’étais qu’en location et c’était mieux de m’en aller. Qui est le meilleur entraîneur entre Gerrard et Riemer ? Toi, tu cherches un titre pour l’interview (rires).”