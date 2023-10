Leoni 8 Une fois de plus le meilleur Anderlechtois. Beaucoup de récupérations de balle et auteur du plus beau geste technique de la première mi-temps. Physiquement, il était encore le Bruxellois le plus impressionnant.

Schmeichel 6 Il a touché son premier ballon (du pied) à la 28e. Le seul ballon chaud, il l’a repoussé dans les pieds d’un adversaire. N’aurait rien pu faire sur le but chanceux de Storm.

Sardella 6 Préféré à Patris, il a pu s’amuser offensivement sur son flanc droit. Contre malheureux sur le but de Storm.

Debast 7 Il a rarement eu si peu de travail qu’en première mi-temps. Très bon passing. Aurait peut-être pu aider Sardella sur le 2-1.

Vertonghen 7,5 Le patron comme toujours. Il a mis Lauberbach dans sa poche. Une grosse frayeur, quand même, quand il ne s’est pas compris avec Hazard, ce qui a permis à Malines d’être dangereux. A reçu une ovation après un double tacle spectaculaire devant le banc d’Anderlecht.

Augustinsson 7 Encore préféré à N’Diaye, il a facilement trouvé Leoni et Hazard devant lui. Sur une de ses montées, il a offert le 2-0 à Dolberg.

Rits 7 Son meilleur match depuis qu’il est à Anderlecht. Surtout avant le repos, il a bien fait circuler le ballon.

Stroeykens 7 La surprise du chef n’a pas déçu. Il était impliqué dans les nombreuses attaques et il a trompé le gardien Coucke avec une reprise du pied gauche.

Dreyer 7 Lui aussi, il était bien dans le match. Coucke a dû se distinguer à deux reprises sur des tentatives de sa part.

Hazard 7 Par moments, on a revu le meilleur Thorgan. Il était plus vif, précis et entreprenant. Il aurait même pu marquer, mais sa reprise du pied gauche était trop molle. Petite baisse de régime en seconde période. Sorti avec des crampes.

Dolberg 6,5 Voilà déjà son 5e but, sur une occasion qu’il ne pouvait pas rater. Malgré les nombreuses attaques d’Anderlecht avant le repos, il ne s’est pas vraiment créé d’occasions.

Riemer 7 C’est une des premières fois qu’il parvient à faire jouer son équipe à l’anderlechtoise. Décision audacieuse mais gagnante d’avoir opté pour Stroeykens dans l’entrejeu.