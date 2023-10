Les compos probables avant Anderlecht – Malines : Dolberg de retour, Amuzu sur le banc

Francis Amuzu (aine) a repris les entraînements à partir de jeudi. “On va voir ce samedi s’il a bien digéré les efforts”, dit Riemer. Au mieux, Amuzu sera donc sur le banc. Dreyer restera dans l’équipe, tout comme Thorgan Hazard, qui n’est pas encore à 100 %. “Il a peu joué la saison passée. Un joueur comme lui a besoin de temps pour retrouver toutes ses sensations”, explique Riemer.

Le coach danois n’a pas oublié le 2-3 contre Malines lors du dernier match de la saison passée. “C’était un jour noir pour le club. Oui, on se méfiera des infiltrations de Schoofs (deux buts et un assist). Et de Storms, aussi. Malines a une bonne équipe. Mais par respect pour la légende Paul Van Himst, on se doit de gagner ce match.”

Steven Defour, lui, peut compter sur pratiquement tout son effectif. Boli Bolingoli est retapé mais Defour va sans doute faire confiance à la défense qui a gardé le zéro contre l’Antwerp, avec Foulon à l’arrière gauche. Malede est retapé mais n’est pas encore prêt pour Anderlecht.