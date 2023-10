Paul Van Himst fier qu’Anderlecht joue dans la tenue des années '60 : “On peut aller au dancing avec ce maillot”

Van Himst dribble le gardien de Gand Seghers lors d'un Gand - Anderlecht (0-6, 3 buts de Van Himst) en 1963. "C'est contre Seghers que j'ai marqué mon premier but pro, à 16 ans", dit Van Himst. ©BELGA

Paul, cela vous fait quoi qu’Anderlecht joue dans ces maillots évoquant les années ‘50 et ‘60 ?

”J’ai reçu beaucoup de cadeaux, mais ceci est le plus beau de tous. Je crois que je serai même un peu ému. Je ne m’y attendais pas. Honnêtement, ce maillot blanc avec le logo du RSCA, je trouve que c’est le plus beau de l’histoire du club. C’est mon préféré. Surtout pour les matchs qui se jouent en nocturne. On est bien visible.”

La qualité a fortement changé, en 60 ans. Je suppose que les maillots de votre époque n’absorbaient pas la transpiration.

”Cela ne me dérangeait pas trop, parce que je jouais toujours avec une chemisette sous mon maillot.”

Vous deviez laver vos maillots vous-mêmes ?

”Non ! On les donnait à Maria et Jef (NdlR : les concierges du stade à cette époque) qui avaient des machines à laver et qui faisaient du magnifique boulot pour nous. Parfois, on avait tellement pataugé dans la boue que les taches ne disparaissaient pas. Ces maillots allaient soit à la poubelle, soit on les gardait pour les entraînements. On n’est jamais monté sur le terrain avec un maillot sale.”

Donc vous n’aviez pas qu’un seul maillot par saison.

”Non ! On pouvait même changer de maillot à la mi-temps. Mais on n’échangeait pas nos maillots avec les adversaires comme ils le font maintenant. En équipe nationale, on le faisait parfois. J’avais le maillot de Pelé et de Cruijff. Ma maman et ensuite mon épouse Arlette les gardaient dans une valise, mais je ne sais pas où elle est. Quand on a cinq petits-fils, il y a des choses qui disparaissent (rires).”

Il n’y avait pas de fanshop à votre époque où les fans pouvaient acheter les maillots.

”Non. Mais notre coéquipier Georges Heylens les vendait dans son magasin de sport dans la rue de Formanoir à Anderlecht.”

Ce samedi, les joueurs vont jouer avec leur numéro actuel, mais sans leur nom.

”Nous jouions avec des numéros de 1 à 11, selon la position. Mes premiers matchs, je les ai joués avec le 9, parce que je remplaçais Jacky Stockman, qui était blessé. Mais après une demi-saison, j’ai reçu le 10 et je l’ai gardé.”

Entre 1973 et 1975, avant de partir au RWDM, vous avez aussi joué avec le sponsor Belle-Vue, la brasserie de Constant Vanden Stock, sur la poitrine.

”Oui. Comme dans tout, je suppose qu’Anderlecht était le premier à jouer avec de la publicité sur la poitrine. Je les aimais bien aussi, les maillots Belle-Vue. Mais pas autant que les maillots blancs de ce samedi. Ils sont magnifiques, hein ? On pourrait même aller au dancing avec. J’espère juste qu’ils vont gagner avec ces belles tenues.”