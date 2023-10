Pierre Leroy, délégué légendaire d'Anderlecht, fête ses 85 ans

Deux semaines après Paul Van Himst, c'est une autre légende d'Anderlecht qui fête son anniversaire. Non pas un joueur, mais le délégué le plus connu du Sporting. En effet, Pierre Leroy fête ses 85 ans. Leroy a été délégué du grand Anderlecht entre 1983 et 2007. "Non, je ne vais pas trop fêter cela, nous dit Leroy. Ma santé ne me permet plus de faire des folies."