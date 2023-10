Koncilia revient sur l'ambiance tendue avec certains coéquipiers : "Des dikkenek m’ont taquiné à Anderlecht”

Le Sporting pensait donc avoir transféré un gardien de classe mondiale, comme Kasper Schmeichel 44 ans plus tard. Mais son premier match – la demi-finale de la Coupe de Belgique au Beerschot – était une déception : 2-0 pour les Anversois, avec un but sur penalty de Lozano. Le début de la saison suivante s’est transformé en cauchemar : 1-2 pour Lokeren, 2-1 pour le Cercle et 5-2 au Standard, avec deux buts de Sigurvinsson, deux de son compatriote Riedl et un de Edström.

”J’avais été mauvais à Sclessin. Et dans les autres matchs, je n’avais pas atteint mon niveau non plus. Je suis resté à Anderlecht pendant neuf mois. J’habitais Wezembeek-Oppem, j’aimais la Belgique. Mais à Anderlecht, il y avait une ambiance toxique envers moi dans le vestiaire. Je ne me sentais pas bien dans ma peau et cela s’est traduit par de mauvaises prestations.”

Dès le début, Koncilia ne s’est pas senti accepté. “J’avais pris l’avion de Munich vers Bruxelles pour passer mes tests médicaux. Arie Haan était dans le même avion. Quand je lui ai dit que je venais à Anderlecht, il a appelé son meilleur ami Nico De Bree, mon concurrent. J’ai senti que l’équipe voulait que De Bree joue. Et entre-temps, Goethals avait été remplacé par Urbain Braems comme coach. De Bree était out après un accident de voiture. Vous savez que Braems est allé lui donner des entraînements personnels pour qu’il revienne plus vite ? Pas à Anderlecht, pour que je ne sois pas au courant, mais ailleurs.”

guillement "Combien de fois est-ce qu'ils ne m'ont pas lancé qu'ils avait battu l'Austria Vienne 4-0?"

De Bree a donc vite récupéré sa place de titulaire. Mais en novembre, Koncilia a à nouveau dû dépanner l’équipe, cette fois au Club Bruges et au RWDM. Les désillusions se succédaient : 3-0 au Club (doublé de Ceulemans) et 2-1 au RWDM (doublé de Kip). Koncilia doit être le gardien d’Anderlecht avec le pire bilan de l’histoire du Sporting. “En fait, je me faisais taquiner. Pas par Munaron, qui était un grand talent, pas par Vercauteren, Coeck ou Dusbaba. Rensenbrink, lui, était introverti. Mais il y avait des dikke nek dans l’équipe. C’était surtout Gille Van Binst qui me cherchait. Je me souviens qu’il avait mis plein de mousse dans mon armoire. Il me prenait pour un petit Autrichien. Combien de fois est-ce que je n’ai pas dû entendre qu’Anderlecht avait bouffé l’Austria Vienne 4-0 en finale de Coupe d’Europe ? J’avais l’impression que cet Anderlecht avait trop gagné. L’équipe n’avait plus faim de victoires. Je suis arrivé à un mauvais moment. Heureusement, Constant Vanden Stock m’a laissé partir en hiver.”

Pendant notre séance de photos, Koncilia rigole en montrant sa prothèse. “Écrivez que c’est à cause d’un tacle de Van Binst à l’entraînement. (Rires) Comment va Gille ? Pas bien du tout ? Oh, sincèrement, ça me rend triste. Souhaitez-lui courage. Et un bonjour à tous mes amis en Belgique !”