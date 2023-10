Insolite : la photo officielle du Sporting d'Anderlecht prise dans un endroit emblématique de la ville

Photo officielle 2023-2024 du RSCA, prise sous la halle des Abattoirs d'Anderlecht. ©RSCA

C’est donc sous la halle des Abattoirs d’Anderlecht, que les joueurs ont ainsi pu arborer leur plus beau sourire pour la photo officielle de la saison 2023-2024. Le lieu, véritable poumon économique au sein de la commune, est notamment célèbre pour avoir accueilli le tournage de Dikkenek. On peut également y retrouver aujourd’hui un marché hebdomadaire et se divertir au milieu de nombreuses activités familiales.

Le RSCA aime mettre les bâtiments emblématiques bruxellois en évidence. La saison dernière, c’est sous l’Atomium qu’a été tiré le fameux cliché.