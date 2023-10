Francfort veut Debast en janvier, mais Anderlecht n'a pas encore dit oui

Mais en vendant l’avant-centre français Randal Kolo Muani au PSG pour 90 millions (bonus inclus), Francfort a suffisamment de moyens pour faire des transferts. Les Allemands tenteraient toutefois de faire baisser le prix de 15 millions. La première offre serait de 7 millions plus bonus, ce qui est évidemment insuffisant pour Anderlecht. Selon les médias allemands, il y a déjà un accord avec le joueur, ce qui est nié par son entourage. Mais un contrat lui a bel et bien été proposé.

Si Anderlecht vend Debast, il faudra au moins un et de préférence deux nouveaux défenseurs en janvier. Vertonghen et Debast sont les seuls défenseurs centraux de la sélection. Le but est toutefois de le garder jusqu'à la fin de la saison, surtout si le Sporting joue la tête du championnat. Debast n'est pas contre l'idée de terminer la saison au Sporting.

À suivre.