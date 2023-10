Sclessin ne peut plus déstabiliser les Anderlechtois actuels : ils ont déjà connu d’autres enfers

Ce 22 octobre 2022, les supporters d’Anderlecht avaient fait arrêter le match prématurément pour la deuxième fois en cinq visites à Sclessin. Dégoûtés par la prestation de leurs joueurs, qui menaient pourtant 0-1 mais avaient ensuite encaissé trois buts, ils avaient lancé des fumigènes sur le terrain. Seulement trois titulaires (ou deux, si Stroeykens joue et non pas Diawara) de ce dimanche noir seront encore dans l’équipe actuelle, qui est beaucoup plus expérimentée. En théorie, l’enfer de Sclessin ne pourrait plus faire peur à des joueurs avec un tel vécu.

Un an plus âgé que la saison passée

En 2020, l’Anderlecht de Vincent Kompany (et de Vercauteren comme T1) avait parfois 20,9 ans. Mais la saison passée, l’âge n’était pas le problème. À Sclessin, par exemple, le Sporting avait 25,9 ans de moyenne. Van Crombrugge avait presque 30 ans, Vertonghen en avait 35 et Refaelov même 36. Debast était le plus jeune, du haut de ses 18 ans. Cette saison, Jesper Fredberg et Brian Riemer misent encore plus sur l’expérience. En l’absence de Thomas Delaney, qui ne sera pas encore rétabli, il devra choisir entre Stroeykens (comme contre Malines) et Diawara. Avec Stroeykens, Anderlecht aura 26,7 ans ce dimanche. Avec Diawara, elle aura même 27,3 ans. Le Sporting aura donc un an de plus que la saison passée.

Fabio Silva n'avait pas encore l'expérience pour survivre dans l'enfer de Sclessin. ©BELGA

716 matchs en plus que la saison passée

Plus les joueurs sont âgés, plus ils ont des matchs dans les jambes. Le onze qui s’est écroulé à Sclessin la saison passée avait joué 3 149 matchs professionnels – toutes compétitions confondues – soit une moyenne de 286 matchs par joueur. Vertonghen était évidemment déjà le recordman, avec 800 matchs, suivi par Refaelov (643). Mais le Sporting qui se déplacera à Sclessin, aura encore joué plus de matchs : 3 865, soit 716 en plus. Vertonghen (840) en a plus que Schmeichel (789). Et le Mauve avec le moins de matchs de tous – Theo Leoni (36 matchs, dont ceux avec les Futures) – joue comme s’il était titulaire depuis dix ans. Qui plus est, l’équipe actuelle a joué plus de gros matchs que celle de la saison passée. Schmeichel a été champion avec Leicester, Augustinsson et Thorgan Hazard ont joué pendant de nombreuses saisons en Bundesliga, Rits, Dreyer et Dolberg ont disputé la Ligue des champions. Van Crombrugge, Hoedt, Murillo, Ashimeru et Refaelov n’avaient pas connu des matchs de ce niveau.

422 caps cette saison, 289 la saison passée

Le meilleur baromètre pour calculer la valeur d’une équipe est son nombre de caps en équipe nationale. Le Sporting qui va se présenter à Sclessin en a 422 (ou 390, si Stroeykens joue). La saison passée, les Mauves n’en avaient que 289. Et cette fois, les équipes nationales représentées sont mieux classées au ranking Fifa. La Belgique est 5e, le Danemark 18e et la Suède d’Augustinsson est 23e. Le Panama de Murillo était 61e et l’Israël de Refaelov était 76e.