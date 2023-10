Brian Riemer s’exprime sur les attentats de Bruxelles : “Cela n’a pas été facile pour Ludwig Augustinsson”

Le coach d’Anderlecht peut compter sur un groupe au complet pour se rendre à Sclessin. À une exception près : Thomas Delaney, qui se remet d’une fracture à la clavicule.

“Tout le monde est revenu en forme de ses matchs en équipe nationale. Thomas Delaney ratera le match mais sa guérison avance. Il court, il joue au football mais il ne peut pas encore aller au contact ni tomber. Nous devons analyser la semaine prochaine si son os se solidifie. On parlait de six semaines d’absence, j’espère que ce sera un peu moins. On verra où il en est pour le match contre Louvain samedi prochain.”

Ashimeru rejoue ce week-end

Au rayon des bonnes nouvelles, Majeed Ashimeru réintégrera bientôt le groupe. “Il va jouer 45 minutes avec les Futures (face au SL16 samedi à 16h). Il va mieux mais a été absent longtemps. Il doit reprendre du rythme. Son retour s’accélère.”

Brian Rimer a utilisé l’expression “drôle de match” en parlant de ce qui s’est passé lundi soir au Heysel lorsque la rencontre entre la Belgique et la Suède a été stoppée à la mi-temps. Ludwig Augustinsson, le latéral gauche d’Anderlecht, était titularisé avec la Suède et a été particulièrement touché par le décès de deux compatriotes. “Il va bien, heureusement, et a la chance d’être quelqu’un de très mature pour gérer ce genre de situations. Il vient de Stockholm où des attentats ont eu lieu il n’y a pas si longtemps (NdlR : en 2017). Malheureusement, c’est presque devenu normal dans le monde actuel. Alors nous faisons au mieux pour que sa préparation et sa vie restent les plus normales possibles. Même si les conditions ne sont pas idéales.”