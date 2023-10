Brian Riemer explique pourquoi Anderlecht peut battre le Standard: "J'ai connu beaucoup de derbys tendus"

Le coach d’Anderlecht a été assez positif à l’égard de son futur adversaire – il a avoué “se creuser les méninges pour trouver le meilleur 11 de base” – mais ne viendra pas à Sclessin pour un point. Il a d’ailleurs, en un sens, listé les raisons qui permettraient à Anderlecht de prendre l’ascendant sur son rival de toujours. Mais cela se vérifiera-t-il sur le terrain ?

Il a déjà goûté à des derbys… au Danemark

Brian Riemer n’est jamais allé au Stade Maurice Dufrasne. On ne revivra pas les événements de la saison passée avec l’arrêt du match – “La passion est importante et elle pousse parfois les gens à déborder”, résume Riemer – mais les tribunes seront derrière les Rouches et feront plus de bruit qu’ailleurs. Riemer ne s’inquiète pas.

“J’ai connu beaucoup de derbys entre le FC Copenhague et Brondby lorsque j’étais au Danemark. Cela ne dit peut-être rien en Belgique mais c’était assez tendu. Notre effectif a du vécu et ça permettra de mettre les choses en perspective et de ne pas perdre le fil du match si le match se tend. ”

Il compte sur ses cadres pour faire la différence

Anderlecht s’est beaucoup reposé sur ses qualités individuelles ces dernières semaines. Logique vu le recrutement de Jesper Fredberg. “J’attends que certains de nos joueurs clés montent leur niveau d’un cran dans ce genre de match, dit Riemer. “Des gars comme Kasper (Dolberg), Mats (Rits) et Thorgan (Hazard) doivent montrer qu’ils sont des patrons.”

guillement Dolberg voulait absolument jouer, malgré le fait qu'il allait devenir papa."

Dolberg sort d’une période particulièrement dense. “En quelques jours, il a fêté son anniversaire, a vécu la naissance de ses jumelles et a dû directement filer en équipe nationale du Danemark. C’était stressant mais positif. Je vois un garçon extrêmement heureux au quotidien. Je l’ai appelé la veille du match contre Malines pour demander si, vu la grossesse de sa femme, il voulait jouer. Il m’a dit que rien ne lui ferait plus plaisir que d’être sur le terrain. C’est la preuve qu’il est au top de sa forme. ”

Il veut le ballon et bloquer les forces du Standard

Anderlecht voudra jouer un football dominant au Standard. Riemer se demande encore si le Standard osera tenter de prendre le jeu à sa charge ou s’il laissera le ballon. Le coach du RSCA veut quoi qu’il en soit dominer. “Le but n’est pas d’avoir 80 % de possession pour ne frapper que quelques fois au but pour autant. Nous avons un football plus direct et plus efficace. Mais pour jouer de la sorte, l’équipe devra être bien en place et contenir les forces du Standard. ”

Riemer a sorti sa liste de domaines dans lequel le Standard excelle avec un élément clé : le physique. “Ils ont de la taille, de la puissance et de la vitesse. Il faudra jouer les duels et les deuxièmes ballons tout en faisant attention à gérer la profondeur dans le dos de la défense. Nous sommes préparés. ”