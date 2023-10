Zeno Debast est parrain du “Petit Saint-Guidon” : “Francfort ? En principe, je termine la saison au RSCA”

L’actualité du jour est l’intérêt de Francfort pour le défenseur d’Anderlecht. “Mon focus est à 100 % sur Anderlecht, a tempéré Debast. Surtout en cette veille de Clasico. Je sais depuis cet été qu’il y a l’intérêt de Francfort, mais il faut que les clubs trouvent un accord et ce n’était pas le cas. Dans le foot, on ne sait jamais, mais en principe, je reste à Anderlecht jusqu’à la fin de la saison.”

Et ce Clasico ? “Le match de la saison passée m’est resté en travers de la gorge. On s’est préparé comme il le faut. Je crois que notre équipe actuelle est plus habituée que celle de l’année passée à jouer dans une ambiance comme à Sclessin.”